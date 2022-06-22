Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması

Cenk Ergün ise yeni görevinin ardından teknik direktörle ilgili gelen soruya, "Galatasaray'ın şu an devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Birçok isim geçiyor. Okan Hoca'nın (Buruk) da ismi geçiyor. Hali hazırda bir teknik direktörümüz olduğu için diğer isimlerden bahsetmek doğru olmayacaktır. Onun zamanı da mutlaka gelecektir." dedi.



