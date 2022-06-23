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Giriş Tarihi: 23.6.2022 19:37 Son Güncelleme: 23.6.2022 20:32

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı

İHA
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla açıkladı.

Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferlerine devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"Zarif, sağlam, estetik" başlığıyla yayınlanan videoda Fernandes'e hoş geldin denildi.

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Siyah-beyazlılarla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Gedson Fernandes'e Beşiktaş formasıyla başarılar diledi.

Beşiktaş'a yardımcı olmak ve taraftarları mutlu etmek istediğini ifade eden Gedson Fernandes, Beşiktaşımıza transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum ve sonunda buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım. Her zamanki gibi forma numarası olarak 83'ü tercih edeceğim, onu değiştiremem. Beşiktaş taraftarını göreceğim için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi bu sezon da taraftarlarımız takımımızı desteklemeye devam ederler. Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı
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