Emre Belözoğlu'dan Okan Buruk sözleri: "Hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum"

"İYİ BİR KAMP DÖNEMİ BEKLİYORUM"

Teknik direktörlük kariyerinin ilk sezon başı kampı olacağı için heyecanlı olduğunu aktaran Belözoğlu, "Sanki PAF takımdan A takıma yükselmiş bir oyuncu havam var. Kendi hazırlığımızı yaptık. Ekibin sinerjine inanan biriyim. Futbolcuyken de bu böyleydi. Antrenman programımızı hazırladık. Güzel bir karışım olacak. Çok da uzun süremiz yok. Hızlandırılmış bir şekilde çalışacağız. Oyuncularımız zaten 10 gündür bireysel çalışmalarını sürdürüyordu. İyi bir kamp dönemi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"3 OYUNCU İLE TRANSFERİ TAMAMLAYACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Belözoğlu, hücum bölgesine yaratıcı oyuncular transfer etmek istediklerini aktararak, "Aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Minimum 3 oyuncuyla daha anlaşacağımızı ümit ediyorum. Ön tarafa daha yaratıcı ve oyunumuza uygun, skorer oyuncu arayışımızı var. Görüşmelerde sona yaklaştığımız oyuncular da var. 3 tane oyuncu aramıza katacağız, amacımız kampa yetiştirmekti ama gerçekçi olmak lazım. Ülkemizde spor ekonomisi sıkıntı yaşıyor. Kulüplerin gelirleri, geçmişe göre azalmış durumda. Bunu da düşünerek doğru oyuncular aldırmaya çalışacağız. Geçen sene devre arasında yaptığımız hamlelerden gerekli verimi aldık. Kulübümüze yük olmadan, katkı verecek 3 oyuncu ile transferi tamamlayacağız gibi görünüyor" şeklinde konuştu.