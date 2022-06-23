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Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:20

Göztepe'de işlemler haftaya kaldı

DHA
Göztepe’de işlemler haftaya kaldı

Futbol şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersden'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı.

Sarı-Kırmızılılar'da taraftarlar devir süreci, teknik direktör ve transferleri heyecanla bekleyip sosyal medyada rakiplerden geç kalındığı eleştirileri getirirken, kurmayların pazartesiden itaberen kolları sıvayacağı ifade edildi.

Göztepe'de bu hafta İzmir'e dönmesi beklenen Sports Rebublic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı, eski İtalyan kaleci Roberto Galiardi'nin şirketin diğer kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı için önümüzdeki hafta İzmir'de olacağı ve A takım yapılanmasına başlayacağı öğrenildi. Galiardi, Ankersen'in Sports Republic aracılığıyla yüzde 70'ini alacağı Göztepe'de futbolun tek patronu olacak.

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Göztepe'de işlemler haftaya kaldı
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