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Giriş Tarihi: 23.6.2022 22:02 Son Güncelleme: 23.6.2022 22:03

Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak!

AA
Maradona’nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak!

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle sekiz sağlık personeli yargılanacak.

Arjantin adli makamları, Maradona'nın iki yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide "eksiklikler ve usulsüzlükler" olduğuna yönelik raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi. Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili "kusurlu cinayet" suçundan yargılanacak.

20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna varmıştı. Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.

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Maradona'nın sağlık ekibi ihmal gerekçesiyle yargılanacak!
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