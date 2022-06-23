Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray'da! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:56 Son Güncelleme: 23.6.2022 11:07

Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray'da! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray’da! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getirdiğini resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getirdiğini resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.48 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'dan ilk yıl 17 milyon TL, opsiyonun devreye girmesi halinde ise 20 milyon TL ücret kazanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Parti'den emekli zammı ve asgari ücret açıklaması geldi! "Yüzde 40'lara varan dokunuş"
SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Torunundan açıklama
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Masadaki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, mesleği ne ve hangi görevlerde bulundu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTESİ I Son sigara zammı ardından 21 Haziran marka marka sigara fiyatlar! 2022 Sigaraya zam geldi mi?
Selen Soyder'den yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray'da! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA