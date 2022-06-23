Son dakika: Okan Buruk resmen Galatasaray’da! 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getirdiğini resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.48 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'dan ilk yıl 17 milyon TL, opsiyonun devreye girmesi halinde ise 20 milyon TL ücret kazanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.