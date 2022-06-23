Spor savcısı Asım Ekren, SABAH SPOR'a konuştu! "Vergi kaçırmanın önüne geçecek"

Spor savcısı Asım Ekren, yürürlüğe giren Spor Yasası hakkında SABAH SPOR'a konuştu. Soruları yanıtlayan Asım Ekren, "Bir milyon rakamlı sözleşmenin vergisi belli. Ama gerçekte 10 milyona anlaşmışlar. Devletin 10 kat vergi kaybı var. Artık yeni kanunla kaçak önlenecek" ifadelerini kullandı.

En kısa özetiyle yeni Spor Yasası ile neler olacak? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız?

Yıllardır, 'Dernekler Yasası'yla spor kulüplerini idare etmek mümkün değil, elbise dar geliyor' dendi. Spor Yasası diye tabir edilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, bir takım sorunların çözülmesi, denetim ve kontrol sisteminin getirilmesi, gelirine göre harcama yap ilkesini hayata geçirmeye çalışan bir kanundur. Örneğin menajerlikle alakalı bir yönetmelikte menajerlerin hangi hareketlerde bulunabileceği, hangi hareketleri yapamayacağı madde madde yazılacak.

Kulüplerin hukuk birimleri ya da yöneticileri sizle teması geçip Spor Yasası'nı sordular mı?

Arayan meslektaşlarımız, hukukçular oldu. 'Ne yapacağız, bizim sürecimiz ne olacak?' diyorlar. 'Sizin süreciniz şu olacak' diyoruz: Kanun 26 Nisan'da yürürlüğe girdi, dernek statüsünde olan durumunuzu gösteren dosyalar İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Kaymakamlıklar nezdinde bulunuyor. Bütün bu dosyalarınız Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilecek. 'Spor Kulübü olarak devam etmek istiyorum' diyen bu kanuna tabi olacak. 'Gençlik derneği olarak devam etmek istiyorum' diyen Dernekler Kanunu'na tabi olacak.



MALİ KONTROL SAĞLANACAK



Yasa, kulüpleri disipline sokacak mı?

Şahsi olarak benim bir şüphem yok. Bir disiplin getirecektir.

Anonim şirket kimliği kazanmasının avantajları ne olacak?

Anonim şirket olmak biraz daha mali kontrolü sağlayacaktır. Çünkü anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu'na göre kuruluyor. Daha sonra bakanlığa bildirimde bulunuyor. Spor anonim şirket olacağım ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunacağım diyor. Aklınıza gelebilecek her türlü şey olur. Spor kulüplerine lazım olan formadır, alet-edevattır. Belki kiralama yöntemine başvurulacaktır.







BUGÜNE KADAR SUÇ DEĞİLDİ!



Kulüp başkanlarının, "Bu yasa ile kulüpleri yönetecek adam bulamayız" söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hesap verilmesi gerektiğini söylüyor bu kanun. Mesela diyor ki kulüp seçiminde oylamada hile yaparsan sana ceza var... Cezası nedir peki; 6 ay ila 2 yıl arası... Veya defterlerini tutmazsan 'Sana 3 aydan 1 yıla kadar ceza veririm' diyor. Eğer yasaya aykırı spor kulübü kurarsan 'İdari para cezası vereceğim' diyor. Mevcut durumda ise böyle bir şey yoktu. Bugüne kadar bunlar suç değildi.



ÇEKMECE KONTRATIN CEZASI LİSANS İPTALİ



Menajerlik sistemine nasıl bir düzenleme getirildi?

'Çekmece kontrat' denen gizli sözleşmelerin yaptırımı ne olacak? Çekmece kontratı yaparsanız 'Senin menajerlik belgeni iptal ederim' diyor yasa. Futbolcuya da diyor ki 'Seni 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men' ederim. Kulüp başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ise '2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veririm' diyor. Hapis yatar, yatmaz kısmı infazla alakalı. Hatta daha önemli sonucunu söyleyeyim, bir daha kulüplerde görev alamayacak böyle bir suçtan mahkumiyet halinde.

VERGİ KAÇIRMANIN ÖNÜNE GEÇECEK



Örnek veriyorum; 1 milyon rakamlı bir sözleşme imzalıyor. Bunun vergisi belli. Halbuki gerçekte kendi aralarında 10 milyona anlaşmışlar. Devletin 10 kat vergi kaybı var. Bunu zapturapt (disiplin) altına almak devletin asli görevi. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra artık bunun yapılması çok zor. Olur mu? Olur ama cezasını göze alması lazım. 2024'e kadar bu kanuna uydurmaları ile ilgili bir süreç, alt düzenlemeler için tam net bir tarih yok. Fakat kanun boşluk oluşturmamak adına bu süreçler tamamlanıncaya kadar eski yönetmelikler ve talimat geçerlidir diyor. Yani bu kanun yürürlüğe girdi diye eski talimat ve yönetmelikleri atacağız diye bir kafaya girilmesin.



ALIŞKANLIKLAR ZOR DEĞİŞİR



Kulüpler borçlanmadan korkmuyor. Bu kanun alışkanlıkları nasıl değiştirecek?

Size sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Bir kulüp mevcut duruma göre diyelim ki borçlanamıyor. Örnek; TFF limitleri kulüpleri zorluyor ya, örneğin federasyon %20 limit veriyor. Tabiri caizse kulüp bir uyanıklık yapabilir. Kanunun kendisine verdiği bir hakkı, bir esnekliği nasıl lehine çevirebilir? Hemen bakanlığa müracaat edip yeni kanuna göre oluştuğunu ifade edecek. Sonra genel kurulu toplantıya çağıracak. %50 borçlanma yetkisi alabilecek. Kanun, genel kuruldan üçte iki nitelikli çoğunluk istiyor. O sağlandığı takdirde borçlanmanızı %50'ye çıkarabilirsiniz. Ama hemen önümüzdeki sezon bunu faaliyete koyamazsın diyor.

'ENKAZ ALDIM' DİYEMEYECEKLER



Kulüplerin alacakları olduğunda yapacakları bir başka transferde bu alacağı devredebiliyorlar. Bir nevi teminat gibi bir şey. Artık muhatap değişiyor. Bir örnek verecek olursam; X futbol kulübü transferden dolayı önümüzdeki sene alacaklıdır. Bu yıl transfer yapacağı kişiye, kulübe ya da futbolcuya veya onun kulübüne diyor ki 'Şu kulüpten alacağımı sana devrediyorum.' Alacağın devri demektir bu da. Buna da %25'lik bir sınır getirilmiş. Genel kurul kararıyla bu sınır eğer yönetim kurulunun görev süresi içerisindeyse hiç sınır olmadan istediği kadar alacağını devredebilir. Aslında kulüp yönetimlerinin görev süresi içerisinde bunlar olsun demesinin kastı şu; "Kimsenin ben enkaz bir kulüp aldım" dememesi içindir. Sonraki yönetim kendini borç batağında görmesin. Çünkü kulübün bir yerde bir alacağı varsa şimdiki yönetim hepsini değil de en azından %50'si kalsın mantığı gelmiş.



YENİ YASA KULÜBÜ KORUMAYA ALDI



Kanun, kulübe 'geçen senenin gelirinin yüzde onundan fazlasını borçlanırsan ödeyemezsin' diyor. Böyle olduğu zaman ne olur, kulüp zarara uğrar. Kredi çekerken banka 'gelirin nedir' diyor, gelirini ibraz ediyorsun, sana ona göre kredi veriyorlar. En basiti kredi kartı limitleri bile gelirimize göre belirleniyor. Vatandaşı koruyucu bir şey, aynısı kulüp için geçerli. Gelirinden fazla borçlanma diyor. Tıkanır kalırsın, kulüp dönmez, futbolcu alamazsın diyor.



3 DÖNEMDEN FAZLA BAŞKANLIK YOK



Yasaya göre daha önce üç veya daha fazla başkanlık yapanlar tekrar başkanlık yapabilecekler mi?

Düzenleme bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki başkanlıkları dikkate alacaktır. Bundan öncekileri dikkate almaz. Bu saatten sonra en fazla 3 dönem başkanlık yapabilirsin diyor. Yasadan önceki dönemdeki başkanlıkların önemli değil diyor. Bundan sonra 3 yaparsan ondan sonra yapamazsın. Ama şuna da bir engel yok. Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı yapabilir. Farklı federasyonlarda başkan olabilir. 3 yıldan fazla aynı federasyon başkanlığı yapamaz.