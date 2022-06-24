Beşiktaş’ın aradığı kan Wout Weghorst! O özelliği dikkat çekti

Beşiktaş'ın golcü transferi için ısrarla beklediği 29 yaşındaki Hollandalı santrfor Wout Weghorst golcülüğü ve futbol yapısıyla teknik direktör Valerien İsmael'in oynatmak istediği sistem için en uygun isim olarak gözüküyor.



İŞTE 10 MADDEDE WOUT WEGHORST:



1-Wolfsburg'da forma giydiği son üç buçuk sezonda 17 gol-7 asist, 16 gol-3 asist, 20 gol-9 asist ve 6 gol-1 asist yaptı. Ligde en çok gol atan ve en çok isabetli şut çeken 2'nci oyuncu olan Weghorst'u sadece Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski geçti.



2-Son vuruşları gayet iyi... Wolfsburg'da şutlarının yüzde 49'u kaleyi bulurken, yüzde 40'ı golle sonuçlandı. Weghorst, Burnley'de ise bu rakamların uzağında kaldı.



3-1.97'lık boyuna rağmen 29 yaşındaki Hollandalı'nın en önemli özelliklerinden biri de dribbling...



4-Oyun bilgisi de çok güçlü olan Hollandalı santrforu, top neredeyse orada görmek mümkün...



5-Weghorst, takım defansını hücumda başlatan oyunculara en iyi örneklerden biri. Presi seven, rakibi sahasından çıkarmamak için mücadeleden vazgeçmeyen ve takımını önde tutan bir futbolcu. Geçen sezon Premier Lig forvetleri içinde en çok top kazanan ve pas arası yapan isim oldu.



6-Pres istatistikleri de Weghorst'un oyununu anlatıyor. Yarım sezon oynamasına rağmen Burnley'de bu alanda zirveye çıkan golcü oyuncu; maç başına başarılı presle 1,71 top kazandı, 2,9 pas arası yaptı.



7-Defansif aksiyonlarda da çok etkili. 9.91 denemenin 6'sında başarılı olan Weghorst oyunun her alanında var.



8-Attırdığı goller ile de dikkat çeken Hollandalı'nın kariyerinde 47 asisti var.



9-Burnley dahil, son 5 sezonunda pas verilerine bakacak olursak; %68 başarılı pas ortalaması yakaladığını görebiliriz. Hücumda takım arkadaşlarını besleyen bir oyuncu.



10-Premier Lig gibi çok güçlü stoperlerin olduğu bir mecrada maç başına 11 hava topuna çıktı ve 5'ini kazandı.



Özetle Weghorst oyun önde oynandığında hem atarak, hem attırarak takımına katkı sağlıyor. Yani, sistemde değerlendirildiğinde, rakip sahada top kapan, hızlıca gole çevirecek oyunu kurabilen ve yönetebilen bir santrfor.



