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Giriş Tarihi: 24.6.2022 20:25 Son Güncelleme: 24.6.2022 20:47

Galatasaray’ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Fransa 5. Lig’e gitti!

Galatasaray’ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Fransa 5. Lig’e gitti!

Marsilya, Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz ile sözleşme imzalandığını ve gelecek sezon rezerv takımında mücadele edeceğini açıkladı.

Galatasaray'da geçen sezon sözleşmesini uzatmayarak Marsilya ile görüşmelere başlayan Bartuğ Elmaz'ın Fransız ekibiyle sözleşme imzaladığı açıklandı.

Olimpik Marsilya, Galatasaray'dan ayrılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ile sözleşme imzalandığını ve gelecek sezon National 3 Ligi'nde (Fransa 5. Ligi) mücadele edecek olan rezerv takıma gönderildiğini açıkladı.

19 yaşındaki Bartuğ Elmaz, 10 yaşında girdiği Galatasaray altyapısından bu sezon sonu sözleşmesi bitince ayrılmıştı. Bartuğ Elmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 1 maça çıktı.

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Galatasaray’ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Fransa 5. Lig’e gitti!
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