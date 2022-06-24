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Giriş Tarihi: 24.6.2022 09:13 Son Güncelleme: 24.6.2022 09:28

Jorge Jesus'tan Berisha'ya tam not! "Sana güveniyorum"

Jorge Jesus’tan Berisha’ya tam not! Sana güveniyorum

Yeni sezon için Jorge Jesus ile ilk hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe'de Berisha'nın performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Berisha'nın performansından memnun kalan Jorge Jesus'un oyuncuya "Sana güveniyorum" mesajını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Shkupi ile oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçında heyecanlı görüntüsü ile dikkat çekerken önemli bir detay gözden kaçmadı. Maç 90 dakika drone ile kayıt altına alındı.

JORGE JESUS'TAN BERISHA'YA TAM NOT

Portekizli teknik adam kayıtları futbolcuları ile tekrar izleyip hataları yüz yüze anlatacak. Jesus maçta en çok Berisha'nın performansından memnun kaldı.

Gönderileceği konuşulan genç oyuncuya her antrenmanda terapi yapan tecrübeli hoca, "Bu takımda oynayacaksın. Sana güveniyorum" mesajı verdi. Jesus'un santfor transferi olana kadar forvette Serdar-Berisha rotasyonuyla yola devam edeceği kaydedildi.

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Jorge Jesus'tan Berisha'ya tam not! "Sana güveniyorum"
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