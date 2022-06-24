Jorge Jesus'tan Berisha'ya tam not! "Sana güveniyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Shkupi ile oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçında heyecanlı görüntüsü ile dikkat çekerken önemli bir detay gözden kaçmadı. Maç 90 dakika drone ile kayıt altına alındı.
JORGE JESUS'TAN BERISHA'YA TAM NOT
Portekizli teknik adam kayıtları futbolcuları ile tekrar izleyip hataları yüz yüze anlatacak. Jesus maçta en çok Berisha'nın performansından memnun kaldı.
Gönderileceği konuşulan genç oyuncuya her antrenmanda terapi yapan tecrübeli hoca, "Bu takımda oynayacaksın. Sana güveniyorum" mesajı verdi. Jesus'un santfor transferi olana kadar forvette Serdar-Berisha rotasyonuyla yola devam edeceği kaydedildi.