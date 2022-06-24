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Giriş Tarihi: 24.6.2022 15:41 Son Güncelleme: 24.6.2022 15:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Marko Arnautovic Beşiktaş'a haber gönderdi! "Hemen gelirim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Marko Arnautovic Beşiktaş’a haber gönderdi! Hemen gelirim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların listesinde yer alan Marko Arnautovic’in ağabeyi Danijel, İstanbul’a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Bologna’dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki santrfor, kiralık olarak gelmeye hazır olduğunu bildirdi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında yer alan Marko Arnautovic'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalya'nın Bologna takımında forma giyen Sırp asıllı Avusturyalı futbolcunun ağabeyi Danijel Arnautovic, İstanbul'a gelerek siyah beyazlı yöneticilerle görüştü.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Umut Tahir Güneş ile bir araya gelen Danijel Arnautovic, kardeşinin Bologna'dan ayrılacağını belirtip, Beşiktaş'a kiralık olarak gelebileceğini bildirdi.

Çebi ise teknik direktör Valerien İsmael ile yapacakları fikir alışverişi sonrası bir karara varacaklarını aktardı.

33 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Marko Arnautovic, geride bıraktığımız sezon Bologna'da 33 maça çıkıp, 14 gol attı.

Avusturya Milli Takımı'nda 102 defa forma giyip 33 gol kaydeden tecrübeli santrfor, profesyonel kariyerinde 6 ülkede 9 farklı kulüpte oynadı. (Hürriyet)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Marko Arnautovic Beşiktaş'a haber gönderdi! "Hemen gelirim"
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