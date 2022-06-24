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Giriş Tarihi: 24.6.2022 06:40 Son Güncelleme: 24.6.2022 07:07

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Hücum bölgesi için Lincoln Henrique ve Bruma ile anlaşan sarı-lacivertli takım savunmaya takviye yapmayı planlarken, 3 büyükleri peşine takan Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu sona ulaşan takım olmuştu ancak transferde kriz yaşandı. Bu kriz sonrası Fenerbahçe'nin ezeli rakibi devreye girerek sarı-lacivertlilere büyük bir darbe vurdu. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katmış savunmaya takviye yapmak için ise çalışmalarını sürdürüyordu.

Bu doğrultuda Abdülkerim Bardakçı ile ilgilenen Fenerbahçe, transfer için Konyaspor'la anlaşmaya varmıştı.

TOPLAM 3.4 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp Konyaspor'la 2.8 milyonu peşin, 600 bini bonuslarla toplam 3.4 milyon Euro'ya anlaşmıştı.

Milli futbolcuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına karşın ortaya çıkan talep sonrası kriz yaşandı.

11 GARANTİSİ İSTEYİNCE...

27 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde Abdülkerim'in, sarı-lacivertlilerden ilk 11'de oynama garantisi istediği ve pürüz çıktığı öğrenildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Taraflar görüşmelerini sürdürürken son anda Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yetkililerin, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'le de temas kurduğu ileri sürüldü.

Konyaspor'a veda eden ve İstanbul'da ev bakan tecrübeli savunmacının yeni adresinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

BERISHA'YA TAM NOT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Shkupi ile oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçında heyecanlı görüntüsü ile dikkat çekerken önemli bir detay gözden kaçmadı.

Maç 90 dakika drone ile kayıt altına alındı. Portekizli teknik adam kayıtları futbolcuları ile tekrar izleyip hataları yüz yüze anlatacak.

Jesus maçta en çok Berisha'nın performansından memnun kaldı. Gönderileceği konuşulan genç oyuncuya her antrenmanda terapi yapan tecrübeli hoca, "Bu takımda oynayacaksın. Sana güveniyorum" mesajı verdi.

Jesus'un santfor transferi olana kadar forvette Serdar-Berisha rotasyonuyla yola devam edeceği kaydedildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...
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