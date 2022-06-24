Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katmış savunmaya takviye yapmak için ise çalışmalarını sürdürüyordu.
Bu doğrultuda Abdülkerim Bardakçı ile ilgilenen Fenerbahçe, transfer için Konyaspor'la anlaşmaya varmıştı.
Milli futbolcuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına karşın ortaya çıkan talep sonrası kriz yaşandı.
11 GARANTİSİ İSTEYİNCE...
27 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde Abdülkerim'in, sarı-lacivertlilerden ilk 11'de oynama garantisi istediği ve pürüz çıktığı öğrenildi.
GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
Taraflar görüşmelerini sürdürürken son anda Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yetkililerin, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'le de temas kurduğu ileri sürüldü.
Konyaspor'a veda eden ve İstanbul'da ev bakan tecrübeli savunmacının yeni adresinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
BERISHA'YA TAM NOT
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Shkupi ile oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçında heyecanlı görüntüsü ile dikkat çekerken önemli bir detay gözden kaçmadı.
Maç 90 dakika drone ile kayıt altına alındı. Portekizli teknik adam kayıtları futbolcuları ile tekrar izleyip hataları yüz yüze anlatacak.
Jesus maçta en çok Berisha'nın performansından memnun kaldı. Gönderileceği konuşulan genç oyuncuya her antrenmanda terapi yapan tecrübeli hoca, "Bu takımda oynayacaksın. Sana güveniyorum" mesajı verdi.
Jesus'un santfor transferi olana kadar forvette Serdar-Berisha rotasyonuyla yola devam edeceği kaydedildi.