Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takımına katmak istediği Konyaspor'un yıldız oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın yeni takımı belli oldu. Deneyimli stoper kararını verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
OYUNCU TARAFINDA PÜRÜZ ÇIKTI
Abdülkerim Bardakcı transferi konusunda Konyaspor'dan çarpıcı bir açıklama yapıldı. Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.
"KARARI ABDÜLKERİM VERECEK" DENİLDİ
Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.
ABDÜLKERİM'İN TERCİHİ GALATASARAY OLDU
İlk olarak SABAH Spor'un duyurduğu Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 2.8 milyon Euro teklif etti. Abdülkerim, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Oyuncu için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı için yapılan teklif ortaya çıktı. A Spor, Beşiktaş'ın Konyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı. A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, yapılan teklifin detaylarını açıkladı.
BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'NİN TRANSFER TEKLİFİ AYNI
Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis+500 bin euro bonuslar teklif etti. Konyaspor, Fenerbahçe'nin de yaptığı bu teklifin aynısını kabul etti.
Abdülkerim Bardakcı ve Beşiktaş arasında görüşmeler devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı'ya Galatasaray'ın da ilgilisi var. Konyaspor yönetimi transferin sonuçlanması için "5 gün" süre tanıdı. Abdülkerim Bardakcı gideceği takımı seçecek.
GOLE EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN SAVUNMACI OLDU
Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan stoper olan Abdülkerim Bardakçı (5 gol & 3 asist), aynı zamanda en az 20 maçta forma giyen oyuncular arasında gole kapama yüzdesi en yüksek isimdi: (%36.4; 12/33) (OPTA)
İLHAN PALUT'TAN BARDAKCI AÇIKLAMASI
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in böyle bir panik, bir telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz'' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmi büyük takımlarla anılan ve Fenerbahçe ile transferinde pürüz çıktığı öne sürülen Abdülkerim Bardakçı da çalışmada yer aldı.
Teknik direktör İlhan Palut, Abdülkerim transferinin gerçekleşmemesi halinde, yeşil-beyazlı takımda konsantre olup, olamayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
Kulüp olarak 27 yaşındaki savunmacının transfer olması halinde alternatifler konusunda kendilerini hazırladıklarını ifade eden Palut, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. Kendi takımımız adına da bunun alternatiflerini, çözümlerini Abdülkerim'in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Ama gitmezse ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile burada sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.