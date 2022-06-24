ABDÜLKERİM'İN TERCİHİ GALATASARAY OLDU

İlk olarak SABAH Spor'un duyurduğu Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 2.8 milyon Euro teklif etti. Abdülkerim, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Oyuncu için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı için yapılan teklif ortaya çıktı. A Spor, Beşiktaş'ın Konyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı. A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, yapılan teklifin detaylarını açıkladı.