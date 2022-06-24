Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için anlaşma sağladı!

İLHAN PALUT'TAN BARDAKCI AÇIKLAMASI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in böyle bir panik, bir telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz'' dedi.





Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmi büyük takımlarla anılan ve Fenerbahçe ile transferinde pürüz çıktığı öne sürülen Abdülkerim Bardakçı da çalışmada yer aldı.