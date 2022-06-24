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Giriş Tarihi: 24.6.2022 12:30 Son Güncelleme: 24.6.2022 13:32

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için anlaşma sağladı!

DHA
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için anlaşma sağladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe, Konyaspor'la gösterdiği performansla dikkatleri üzeri çeken Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ile anlaşmaya varmıştı fakat oyuncuyla henüz anlaşma sağlanamadı. Oyuncu için Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları! Konyaspor konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı için olan ısrarını devam ettiriyor. Abdülkerim Bardakcı ile kulübü Konyaspor'la anlaşan Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna etme aşamasında olduğu ifade edilmişti. Fakat oyuncu tarafında pürüzler çıkmış transfer tıkanma noktasına gelmişti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

OYUNCU TARAFINDA PÜRÜZ ÇIKTI

Abdülkerim Bardakcı transferi konusunda Konyaspor'dan çarpıcı bir açıklama yapıldı. Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.

"KARARI ABDÜLKERİM VERECEK"

Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı için yapılan teklif ortaya çıktı. A Spor, Beşiktaş'ın Konyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı. A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, yapılan teklifin detaylarını açıkladı.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'NİN TRANSFER TEKLİFİ AYNI

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis+500 bin euro bonuslar teklif etti. Konyaspor, Fenerbahçe'nin de yaptığı bu teklifin aynısını kabul etti.

Abdülkerim Bardakcı ve Beşiktaş arasında görüşmeler devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı'ya Galatasaray'ın da ilgilisi var. Konyaspor yönetimi transferin sonuçlanması için "5 gün" süre tanıdı. Abdülkerim Bardakcı gideceği takımı seçecek.

GOLE EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN SAVUNMACI OLDU

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan stoper olan Abdülkerim Bardakçı (5 gol & 3 asist), aynı zamanda en az 20 maçta forma giyen oyuncular arasında gole kapama yüzdesi en yüksek isimdi: (%36.4; 12/33) (OPTA)

İLHAN PALUT'TAN BARDAKCI AÇIKLAMASI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in böyle bir panik, bir telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz'' dedi.



Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmi büyük takımlarla anılan ve Fenerbahçe ile transferinde pürüz çıktığı öne sürülen Abdülkerim Bardakçı da çalışmada yer aldı.

Teknik direktör İlhan Palut, Abdülkerim transferinin gerçekleşmemesi halinde, yeşil-beyazlı takımda konsantre olup, olamayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.



Kulüp olarak 27 yaşındaki savunmacının transfer olması halinde alternatifler konusunda kendilerini hazırladıklarını ifade eden Palut, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. Kendi takımımız adına da bunun alternatiflerini, çözümlerini Abdülkerim'in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Ama gitmezse ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile burada sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için anlaşma sağladı!
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