Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aleksander Ceferin'den EURO 2032 açıklaması! "Türkiye güçlü bir aday"
Giriş Tarihi: 25.6.2022 17:13 Son Güncelleme: 25.6.2022 17:16

Aleksander Ceferin'den EURO 2032 açıklaması! "Türkiye güçlü bir aday"

Aleksander Ceferin’den EURO 2032 açıklaması! Türkiye güçlü bir aday

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032 hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin de 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak adına yaptığı başvuruyla ilgili konuşan Ceferin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu ifade etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ceferin, yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirilere katılmadığını belirterek, "Çok fazla maç oynandığının farkındayım. Fakat gerçek şu ki kimse bir şeylerden vazgeçmek istemiyor. Kulüplerin maaş ve bonus ödemeleri için daha fazla maça ihtiyacı oluyor. Daha az maç oynanırsa bu sefer de maaşlar düşer. UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolay oluyor" açıklamasını yaptı.

"AVRUPA SÜPER LİGİ FİKRİ ÖLDÜ"

Avrupa Süper Ligi'yle alakalı konuşan Aleksander Ceferin, "Avrupa Birliği Mahkemesi'nin kararı ne olursa olsun çok az şey değişecek. Alınan karar sembolik olacak. Avrupa Birliği, Avrupa futbolunun başarısının nedeni olan modeli savunuyor. Avrupa Süper Ligi fikri öldü. Sadece 3 kişi bu projeyi sürdürmeye çalışıyor. Herkesi mahkemeye veriyorlar ve artık bittiğini kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ADAY"

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için İtalya'nın şansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Ceferin şu sözlerle yanıt verdi: "İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye güçlü bir aday"

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2022 değerlendirmeleri yüzde 40'ın üzerinde oldu! SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Survivor kim elendi; Hikmet mi, Ayşe mi, Nagihan mı? 24 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim şampiyonluk adayıydı!
Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında? İsmailağa Cemaati yeni temsilcisi Hasan Kılıç aslen nereli? Mahmut Efendi'nin vasiyet ettiği isim belli oldu!
En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7’nci sıradan giren Nihat Özdemir golf sahasında aşkı buldu!
15 Temmuz şehidinin eşi SABAH'a konuştu: En büyük acılarla sınansınlar
SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması sonucu 24 Haziran 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan tutuklandı! Ciğerlerimizi yakmanın bedeli 10 yıl
Mahmut Efendi’nin ardından
SON DAKİKA | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde yeni düzenleme
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu nikah masasına oturmaya hazırlanıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleksander Ceferin'den EURO 2032 açıklaması! "Türkiye güçlü bir aday"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA