Aleksander Ceferin'den EURO 2032 açıklaması! "Türkiye güçlü bir aday"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ceferin, yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirilere katılmadığını belirterek, "Çok fazla maç oynandığının farkındayım. Fakat gerçek şu ki kimse bir şeylerden vazgeçmek istemiyor. Kulüplerin maaş ve bonus ödemeleri için daha fazla maça ihtiyacı oluyor. Daha az maç oynanırsa bu sefer de maaşlar düşer. UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolay oluyor" açıklamasını yaptı.
"AVRUPA SÜPER LİGİ FİKRİ ÖLDÜ"
Avrupa Süper Ligi'yle alakalı konuşan Aleksander Ceferin, "Avrupa Birliği Mahkemesi'nin kararı ne olursa olsun çok az şey değişecek. Alınan karar sembolik olacak. Avrupa Birliği, Avrupa futbolunun başarısının nedeni olan modeli savunuyor. Avrupa Süper Ligi fikri öldü. Sadece 3 kişi bu projeyi sürdürmeye çalışıyor. Herkesi mahkemeye veriyorlar ve artık bittiğini kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ADAY"
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için İtalya'nın şansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Ceferin şu sözlerle yanıt verdi: "İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye güçlü bir aday"