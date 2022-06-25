Aleksander Ceferin'den EURO 2032 açıklaması! "Türkiye güçlü bir aday"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ceferin, yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirilere katılmadığını belirterek, "Çok fazla maç oynandığının farkındayım. Fakat gerçek şu ki kimse bir şeylerden vazgeçmek istemiyor. Kulüplerin maaş ve bonus ödemeleri için daha fazla maça ihtiyacı oluyor. Daha az maç oynanırsa bu sefer de maaşlar düşer. UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolay oluyor" açıklamasını yaptı.