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Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:05 Son Güncelleme: 25.6.2022 09:25

Kanarya anlaştı, Aslan kaptı! Abdülkerim Bardakcı transferi bitti

MEHMET ÖZCAN
Kanarya anlaştı, Aslan kaptı! Abdülkerim Bardakcı transferi bitti

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile el sıkıştığı Abdülkadir Bardakcı'yı Galatasaray renklerine bağladı. Sarı-Lacivertli ekipte forma şansını az gören 27 yaşındaki stoper, yüksek ücret talep etti. Devreye giren Cimbom, 17 milyon TL yıllık maaş önererek bu transferi bitirdi.

Vedat Muriqi ile başlayan, Mert Hakan Yandaş ile devam eden ve İrfan Can Kahveci ile tavan yapan transfer yarışlarını kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den rövanşı Abdülkerim Bardakcı ile aldı.

Konyaspor ile 3.3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan Sarı-Lacivertli kulüp, Abdülkerim'i iki gün boyunca ikna edemeyince sarı-kırmızılılar devreye girdi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur aynı rakama bu transferi bitirdi. İşte perde arkasında yaşananlar...

YÜKSEK RAKAM BAŞKAN ALİ KOÇ'U KIZDIRDI
Nişanlı olan ve evlenip İstanbul'da düzen kurmak isteyen Abdülkerim Bardakcı, 3 Büyükler'in hepsinden teklif aldı. Fenerbahçe'de ilk 11 şansını çok az gören 27 yaşındaki solak savunmacı, Beşiktaş ve Galatasaray ihtimaline daha sıcak baktı. Konyaspor'da 5 milyon TL kazanan Abdülkerim, Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon TL talep edince 10 milyon TL öneren başkan Ali Koç çok sinirlendi ve "Bizden neden bu kadar çok para istiyor?" çıkışında bulundu.

KONYASPOR'A 3.3 MİLYON EURO BONSERVİS
G.Saray Başkanı Dursun Özbek perşembe akşamı Konyaspor'dan izin aldı ve Erden Timur'a yetkiyi verdi. Başarılı oyuncu, 17 milyon TL'ye sarı-kırmızılılarla anlaştı ve 3+1 yıllık imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın Konyaspor'a 3.3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

"HEDEFİME ULAŞTIM"
Galatasaray'la bugün sözleşme imzalayacak olan Abdülkerim, "Çok şükür hedeflerime ulaştım. Konyaspor'a para kazandırdığım için de mutluyum. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" dedi.

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Kanarya anlaştı, Aslan kaptı! Abdülkerim Bardakcı transferi bitti
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