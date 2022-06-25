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Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:57 Son Güncelleme: 25.6.2022 10:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae'den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

Transferde hızlı giden Fenerbahçe'de takımda kimlerin kalacağı da merak ediliyor. Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae için birçok Avrupa kulübünden teklif geldiği bilinirken, oyuncu da Jorge Jesus'la görüştükten sonra kararını verdi. Kim için başta Sevilla ve Napoli olmak üzere birkaç takımın daha teklifte bulunduğu ortaya çıkmıştı. İşte Kim Min-Jae'nin transfer kararı...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe transfer dönemine hızlı girdi. Jorge Jesus'la birlikte ilk hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertli takımın performansı hocanın beğenisini topladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

Kadrosuna Lincoln Henrique ve Bruma gibi isimleri katan Fenerbahçe'de diğer yandan takımda olup transfer teklifi alan oyuncuların geleceği merak ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

KIM MIN-JAE'DEN F.BAHÇE TARAFTARINI SEVİNDİREN KARAR

Fenerbahçe'de günlerdir beklenen haber nihayet geldi. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Kim Min-Jae kararını verdi. Güney Koreli stoper, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmenin ardından ikna oldu ve takımda kalma kararı aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

STOPER DEFTERİ F.BAHÇE İÇİN KAPANDI

25 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ni görme ihtimali dolayısıyla bu karara vardı. Bu arada Abdülkerim transferinin olmaması sonrasında stoper defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kullanılan stoper rotasyonuyla yola devam edecek. Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Tisserand bu rotasyonu oluşturacak. Marcel Tisserand'a talip çıkması halinde altyapıdan bir isim A takım rotasyonuna dahil edilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

EMRE MOR FENERBAHÇE'DE

Yerli transferde elini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde önemli aşama kaydetti. Emre Mor'un temsilcisi Nima Modyr, Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

VOLKAN DEMİREL TAVSİYESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon devam ederken Emre Mor için Volkan Demirel'den görüş istemişti. Teknik direktör Jorge Jesus'un da genç oyuncunun transferine yeşil ışık yakması üzerine Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya gelerek transferi bitirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae’den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...

Fikri sorulan Demirel'in, oyuncunun kendisini özellikle savunmada çok geliştirdiği yönünde görüş verdiği, "Doğru yönetilirse çok başarılı olur" dediği ifade edildi. Yaklaşık 3 milyon Euro'ya mal olacağı öğrenilen Mor'la kanat problemi çözülmüş oldu.

EMRE MOR'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Yetenekli futbolcu, geçen sezon 26 lig maçında 5 gol, 3 asist kaydederken Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada da 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae'den ters köşe! Sevilla ve Napoli istemişti...
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