Son dakika: Trabzonspor’un net borcu açıklandı!

Trabzonspor'un net borcu 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak açıklandı.

"YENİ TRANSFERLERİMİZİ HAZIRLIK KAMPINA YETİŞTİRECEĞİZ"

Camiamız bugün transfer beklentileri içindedir. Bugün itibarıyla hem hocamız hem izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 4 transfer yaptık. 2 mevkideki 2 oyuncu için görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferleri de 9 Temmuz'da başlayacak olan hazırlık kampına yetiştireceğiz."

REZERV LİGİN KURULMASI KARARI TFF'DEN GEÇTİ

"Anadolu kulüplerinin, Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusuna, Trabzonspor'un sağladığı imkanları sağlaması mümkün değil. TFF Başkanı'ndan rezerv ligi kurulması kararının TFF yönetiminden geçtiğini öğrendik."