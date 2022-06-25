Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'un net borcu açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.6.2022 11:39 Son Güncelleme: 25.6.2022 12:00

Son dakika: Trabzonspor'un net borcu açıklandı!

Son dakika: Trabzonspor’un net borcu açıklandı!

Son dakika haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un net borcu 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak açıklandı. Ayrıca Ağaoğlu, rezerv ligi kararının da TFF'den geçtiğini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."

"Trabzon futbolu, cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun tam merkezinde olan bir olgudur. Bunu farklı şekilde yorumlamanın, sağlıklı bir bakış açısıyla izah edilebilecek bir yolu yoktur. Bu ülkenin futbolunda, geçmişte çok büyük hizmetlerde bulunan kurumların, kişilerin, cemiyetlerin varlığını inkar edersek, o yöneticiliğin gerekliliğini yerine getirmemiş sayılırız."

Trabzonspor'un net borcu 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak açıklandı.

"YENİ TRANSFERLERİMİZİ HAZIRLIK KAMPINA YETİŞTİRECEĞİZ"

Camiamız bugün transfer beklentileri içindedir. Bugün itibarıyla hem hocamız hem izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 4 transfer yaptık. 2 mevkideki 2 oyuncu için görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferleri de 9 Temmuz'da başlayacak olan hazırlık kampına yetiştireceğiz."

REZERV LİGİN KURULMASI KARARI TFF'DEN GEÇTİ

"Anadolu kulüplerinin, Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusuna, Trabzonspor'un sağladığı imkanları sağlaması mümkün değil. TFF Başkanı'ndan rezerv ligi kurulması kararının TFF yönetiminden geçtiğini öğrendik."

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı temmuz hesapları netleşti: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması!
Survivor kim elendi; Hikmet mi, Ayşe mi, Nagihan mı? 24 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim şampiyonluk adayıydı!
İsmailağa Cemaati yeni temsilcisi Hasan Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahmut Efendi'nin vasiyet ettiği isim Hasan Kılıç oldu! Cenazede açıklandı!
SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması sonucu 24 Haziran 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
15 Temmuz şehidinin eşi SABAH'a konuştu: En büyük acılarla sınansınlar
Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan tutuklandı! Ciğerlerimizi yakmanın bedeli 10 yıl
En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7’nci sıradan giren Nihat Özdemir golf sahasında aşkı buldu!
SON DAKİKA | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde yeni düzenleme
SON DAKİKA | Detaylar belli oldu! Kurban Bayramı öncesi 1 milyon işçiye ilave ikramiye
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'un net borcu açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA