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Giriş Tarihi: 26.6.2022 13:07

Altay'dan Paixao'ya yakın markaj! İkna turları başladı...

DHA
Altay’dan Paixao’ya yakın markaj! İkna turları başladı...

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, nisan ayı sonunda sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan eski gol kralı Marco Paixao'ya teklif sundu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen transfer yasağının sürmesi nedeniyle dış transfer yapamayan İzmir temsilcisi, 37 yaşındaki golcüye, "Geri dön" çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 3 kez üst üste gol kralı olarak tarih yazan ancak yedek kaldığı Süper Lig'de sadece 2 gol atabilen Portekizli futbolcunun henüz hiçbir kulüple anlaşmadığı öğrenildi.

Altay'dan 600 bin Euro resmi alacağı olan Marco Paixao'nun ayrıca tazminat taleplerinin bulunduğu ifade edildi. Geçmiş dönem yönetimiyle sorunlar yaşayıp kadro dışı bırakıldıktan sonra kulüpten ayrılan Paixao'yu yeni yönetimin ikna etmek için çaba gösterdiği dile getirildi. Altay'dan buruk ayrılan golcünün maliyetinin yüksek olduğu ancak yaşının ilerlemesi nedeniyle fedakarlık yapması halinde yuvaya dönebileceği bildirildi.

Altaylı taraftarlar, gönüllerde taht kuran Marco Paixao'ya ayrılırken vefasızlık yapıldığını savunmuştu.

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Altay'dan Paixao'ya yakın markaj! İkna turları başladı...
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