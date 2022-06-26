Abdülkerim'i Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir. Bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon Euro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir. 20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.