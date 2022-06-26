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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:14

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan Umut Bozok hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Abdülkerim Bardakcı'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor'un istediği Umut Bozok için de devrede. İşte tüm detaylar...

Abdülkerim'i Fenerbahçe'nin elinden kapan, Kazımcan transferinde Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray bir golü de ezeli rakibi Trabzonspor'a atabilir. Bordo-mavili kulübün gündeminde olan Umut Bozok, 1 milyon Euro istediği için görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

Taraftarı olduğu Galatasaray'da oynamayı çok isteyen Umut için sarı-kırmızılı kulüp son anda sürpriz yapabilir. 20 gol-8 asistle Süper Lig'de tuttuğu Kasımpaşa ile opsiyonunu kullanmayan 25 yaşındaki milli golcünün bonservisi Fransız kulübü Lorient'te.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi!
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