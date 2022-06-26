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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:33

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Abdülkerim Bardakcı'ya imza attırarak transfere hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, yeni hedefini Mert Müldür olarak belirledi. Sarı-kırmızılıların Mert Müldür için Sassuolo'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.

Hafta içinde İtalya çıkarması yapan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo ile masaya oturdu. Kaan için 5 milyon Euro isteyen İtalyan kulübü, Mert'in bonservis bedelini ise 8 milyon Euro olarak belirledi.

Abdülkerim transferi ile stoper bölgesine önemli bir yerli alternatif kazanan sarı-kırmızılılar Kaan-Mert ikilisinde önceliği Mert'e vermeye karar verdi. Asıl mevkisi sağ bek olan Mert Müldür ayrıca stoper ve sol bekte de görev yapabiliyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Omar ve Sacha Boey'in önünde görülen 23 yaşındaki çok yönlü savunmacı için şartlar zorlanacak. 8 milyon Euro'yu pazarlıklarla düşürmeye çalışan Galatasaray son çare olarak Mert Müldür için aynı rakamlarda satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Sassuolo'ya sunacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!
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