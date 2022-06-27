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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:58

Manisa FK, Mert Kuyucu'yu kadrosuna kattı

İHA
Manisa FK, Mert Kuyucu’yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, gurbetçi savunma oyuncusu Mert Kuyucu'yu kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Almanya'nın 1. FC Köln II takımında forma giyen sol bek oyuncusu Mert Kuyucu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Mert Kuyucu, "Manisa Futbol Kulübü ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Manisa FK formasıyla başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Mert Kuyucu'ya, Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı dileyen Başkan Vekili Engin Anlı ise, "Mert Kuyucu, Avrupa'daki oyuncu izleme ekibimizin yakından takip ettiği bir oyuncuydu. Kendisini Manisa Futbol Kulübü'ne kazandırdığımız için mutluyuz. Mert'e Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Manisa FK, Mert Kuyucu'yu kadrosuna kattı
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