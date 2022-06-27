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Giriş Tarihi: 27.6.2022 08:59 Son Güncelleme: 27.6.2022 09:07

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

SPOR SERVİSİ
Ronaldo’nun yeni adresi belli oldu

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun Roma'ya gideceğini yazdı. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın, eski hocası Jose Mourinho'nun da Roma'da olması nedeniyle Çizme ekibini istediği aktarıldı.

Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo, yeni sezona farklı bir takımla başlayacak. Manchester United'dan ayrılmak isteyen ve menajerinin Bayern Münih ile Chelsea'ye de önerdiği Portekizli yıldız için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 37 yaşındaki forvet, İtalyan ekibi Roma'ya imza atabilir. Ronaldo'nun, eski hocası Jose Mourinho'nun da Roma'da olması nedeniyle Çizme ekibini istediği aktarıldı. CR7 geçtiğimiz sezon Manchester United'da 38 resmi maça çıkarken 24 gol atmış, 2 asist kaydetti.

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Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
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