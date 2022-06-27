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Giriş Tarihi: 27.6.2022 09:39 Son Güncelleme: 27.6.2022 09:44

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a özel kontrat! "Ona her zaman kapımız açık"

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a özel kontrat! Ona her zaman kapımız açık

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u renklerine bağlamak için özel kontrat hazırladı. İşte transferin tüm detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden renklerine bağlıyor. Yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in de onay verdiği 31 yaşındaki oyuncunun babası Şenol Tosun ile Ümraniye Tesisleri'nde bir araya gelerek şartları görüştü.

Taraflar 1 milyon Euro net ücret için el sıkışırken, sözleşmeye maç başı, gol ve asistleri içeren özel bonus maddeleri eklendi. Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olan Cenk'in İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla bir kez daha masaya oturacağı, ardından bu hafta içinde transferin açıklanacağı öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce, "Beşiktaş'ın evladı. Ona her zaman kapımız açık" dediği tecrübeli oyuncu serbest durumda bulunuyor. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Everton'da 3 maça çıktı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a özel kontrat! "Ona her zaman kapımız açık"
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