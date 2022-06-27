Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi
Giriş Tarihi: 27.6.2022 09:42 Son Güncelleme: 27.6.2022 09:45

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2 hazırlık maçı oynadı. Bu iki prova maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus, antrenman raporunu da hazırladı. Jesus; oyuncular hakkındaki kararlarını verirken, yıldız oyuncu sınıfı geçemedi. İşte Jesus'un verdiği ipuçları ve oyuncuların son durumları...

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

İlk olarak Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaşan sarı lacivertliler, bu maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

Kanarya, ikinci maçta ise Artavutluk'un Tirana takımına karşı 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

Portekizli hocanın yeni sezon için kafasındakiler de gün ışığına çıktı. İşte tecrübeli çalıştırıcının verdiği ipuçları ve oyuncuların son durumları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

1 OYUNCU DIŞINDA AYNI KADRO İLE OYNADI

İki hazırlık maçına da 1 futbolcu dışında aynı kadro ile çıkan Jesus, izinli Altay'ın yokluğunda görev yapan Ertuğrul'un dışında Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, İrfan, Bruma, Lincoln ve Berisha'da ısrarcı oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

DEFANSIN ÖNÜNDE GUSTAVO'YA GÖREV

Tecrübeli çalıştırıcı, 2 hazırlık maçına da defans kurgusunun önünde tek ön libero ile çıktı. Bu futbolcu ise Luiz Gustavo oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

RAKİBİ UZUN TOPA ZORLUYOR

Fenerbahçe iki hazırlık maçında da rakip ceza alanı önünde yoğun pres uyguladı. Bu baskıyı rakipler uzun ve savunma arkasına topla kırmaya çalışırken çoğu kez başarısız oldu. Jesus ayrıca oyuncularından hızlı oyun kurmalarını istedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

HAREKETLİ OYUNCU TERCİHİ

Bruma ve Lincoln ise oyun içerisinde sürekli yer değiştirerek sol kanat ve santrfor bölgesini değişmeli oynadılar. Jesus'un sisteminde pivot santrforun yanındaki isimlerin Bruma, Lincoln gibi hareketli oyuncuların olması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

DURAN TOPLARDA GÖREV LINCOLN'ÜN

Duran topları kullanan isim Lincoln oldu. Jesus, Fenerbahçe'de yeni sezonda serbest vuruşları Brezilyalı'ya kullandırmayı planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

BURAK KAPACAK'IN ORTALARI ALKIŞ ALDI

Maçların ikinci yarılarında Osayi-Samuel'in yerine sağ bekte Burak Kapacak denendi. Bir asist yapan futbolcunun bindirmeleri ve kestiği ortalar alkış aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

3 OYUNCUDAN "HAZIRIZ" MESAJI

Fizik olarak 3 isim dikkat çekti. Osayi-Samuel, Berisha ve Lincoln, 'Biz sezona hazırız' mesajı verdiler. Bu 3 isim de 90 dakikayı tamamlayabilecek durumdalar.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

FILIP NOVAK YİNE SINIFI GEÇEMEDİ

Sol bek transferi yapmayı düşünen Fenerbahçe'de iki hazırlık maçında bu bölgede görev yapan Filip Novak, iyi bir grafik çizemedi. Ağır görüntüsü dikkat çeken tecrübeli oyuncu, kenardaki hocasından bu konuda sürekli olarak uyarı aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

SAMATTA BOL BOL POZİSYONA GİRİYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Antwerp'te geçiren Samatta, ikinci yarılarda şans buldu. İlk maçta iki net gol kaçıran oyuncu, Tirana karşısında ağları havalandırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

İRFAN CAN'DAN VAZGEÇMEDİ

Jesus, 3'lü orta saha kurgusunda sağ açıkta İrfan Can'ı denedi. Sol kanadı Bruma ve Lincoln gibi hızlı, sprinter isimlerden oluşturan Portekizli, yeni sezonda sağda daha çok tekniğiyle ön plana çıkan İrfan'ı topa sahip olma süresini de uzatabilmek adına kullanacak gibi gözüküyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

HATA YAPAN YANDI!

İki hazırlık maçında da sanki sahanın içindeymiş gibi oradan oraya koşarak talimatlar yağdıran Jorge Jesus, hata yapan oyuncularına sert çıkarken, genç isimleri alkışla motive etmeye çalıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

Portekizli çalıştırıcı, sonradan detaylı analiz için karşılaşmaları drone ile de kayıt altına aldırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi
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