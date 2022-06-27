Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus’un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı.
İlk olarak Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaşan sarı lacivertliler, bu maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı.
Kanarya, ikinci maçta ise Artavutluk'un Tirana takımına karşı 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti.
Portekizli hocanın yeni sezon için kafasındakiler de gün ışığına çıktı. İşte tecrübeli çalıştırıcının verdiği ipuçları ve oyuncuların son durumları...
1 OYUNCU DIŞINDA AYNI KADRO İLE OYNADI
İki hazırlık maçına da 1 futbolcu dışında aynı kadro ile çıkan Jesus, izinli Altay'ın yokluğunda görev yapan Ertuğrul'un dışında Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, İrfan, Bruma, Lincoln ve Berisha'da ısrarcı oldu.
DEFANSIN ÖNÜNDE GUSTAVO'YA GÖREV
Tecrübeli çalıştırıcı, 2 hazırlık maçına da defans kurgusunun önünde tek ön libero ile çıktı. Bu futbolcu ise Luiz Gustavo oldu.
RAKİBİ UZUN TOPA ZORLUYOR
Fenerbahçe iki hazırlık maçında da rakip ceza alanı önünde yoğun pres uyguladı. Bu baskıyı rakipler uzun ve savunma arkasına topla kırmaya çalışırken çoğu kez başarısız oldu. Jesus ayrıca oyuncularından hızlı oyun kurmalarını istedi.
HAREKETLİ OYUNCU TERCİHİ
Bruma ve Lincoln ise oyun içerisinde sürekli yer değiştirerek sol kanat ve santrfor bölgesini değişmeli oynadılar. Jesus'un sisteminde pivot santrforun yanındaki isimlerin Bruma, Lincoln gibi hareketli oyuncuların olması bekleniyor.
DURAN TOPLARDA GÖREV LINCOLN'ÜN
Duran topları kullanan isim Lincoln oldu. Jesus, Fenerbahçe'de yeni sezonda serbest vuruşları Brezilyalı'ya kullandırmayı planlıyor.
BURAK KAPACAK'IN ORTALARI ALKIŞ ALDI
Maçların ikinci yarılarında Osayi-Samuel'in yerine sağ bekte Burak Kapacak denendi. Bir asist yapan futbolcunun bindirmeleri ve kestiği ortalar alkış aldı.
3 OYUNCUDAN "HAZIRIZ" MESAJI
Fizik olarak 3 isim dikkat çekti. Osayi-Samuel, Berisha ve Lincoln, 'Biz sezona hazırız' mesajı verdiler. Bu 3 isim de 90 dakikayı tamamlayabilecek durumdalar.
FILIP NOVAK YİNE SINIFI GEÇEMEDİ
Sol bek transferi yapmayı düşünen Fenerbahçe'de iki hazırlık maçında bu bölgede görev yapan Filip Novak, iyi bir grafik çizemedi. Ağır görüntüsü dikkat çeken tecrübeli oyuncu, kenardaki hocasından bu konuda sürekli olarak uyarı aldı.
SAMATTA BOL BOL POZİSYONA GİRİYOR
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Antwerp'te geçiren Samatta, ikinci yarılarda şans buldu. İlk maçta iki net gol kaçıran oyuncu, Tirana karşısında ağları havalandırdı.
İRFAN CAN'DAN VAZGEÇMEDİ
Jesus, 3'lü orta saha kurgusunda sağ açıkta İrfan Can'ı denedi. Sol kanadı Bruma ve Lincoln gibi hızlı, sprinter isimlerden oluşturan Portekizli, yeni sezonda sağda daha çok tekniğiyle ön plana çıkan İrfan'ı topa sahip olma süresini de uzatabilmek adına kullanacak gibi gözüküyor.
HATA YAPAN YANDI!
İki hazırlık maçında da sanki sahanın içindeymiş gibi oradan oraya koşarak talimatlar yağdıran Jorge Jesus, hata yapan oyuncularına sert çıkarken, genç isimleri alkışla motive etmeye çalıştı.
Portekizli çalıştırıcı, sonradan detaylı analiz için karşılaşmaları drone ile de kayıt altına aldırdı.
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