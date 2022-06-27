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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:44

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a flaş transfer önerisi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik’ten Trabzonspor’a flaş transfer önerisi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı. Milli takımı bırakma kararının arkasındaki gerekçeleri anlatan 34 yaşındaki orta saha, bordo-mavililere transfer önerisinde bulundu.

Trabzonsporlu Marek Hamsik, milli takımı bırakma kararında bordo-mavili ekipteki geleceğinin payı olduğunu itiraf etti. 135 kez oynadığı Slovakya Milli Takımı'nın tarihinde en çok forma giyen futbolcu olan Hamsik, bırakma kararını geçen ay açıklamıştı.

Slovak basınına konuşan Hamsik, "Devam etmeyi tüm kalbimle isterdim. Ama artık 35 yaşına geldim. Geride kalan senede birçok kez sakatlık yaşadım. Dolayısıyla böyle bir karar almam gerekti. Trabzonspor ile zorlu bir meydan okuma yaşayacağımız bir sonbahar var önümde. Türkiye Ligi ve Avrupa Kupası maçları bizleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni sabırsızlıkla bekliyorum. Bir sürü maç olacak, dolayısıyla ne yazık ki frene basmam gerekiyordu." dedi.

Kendisine 'Trabzonspor'a Slovak bir oyuncu tavsiye eder miydin?' diye sorulan Hamsik, iki sene önce 4 maçta Konyaspor forması giyen arkadaşını işaret ederek, "Macaristan'da sözleşmesi sona eren Robert Mak'ı söyleyebilirim. Uzun yıllar milli takımda birlikte top koşturduk. Kendisinin kısa bir Türkiye deneyimi de oldu ama kovid durumları nedeniyle sıkıntılı bir dönemdi. Robert'in yeni bir takıma gitmesinin ardından milli takıma da döneceğine inanıyorum" yanıtını verdi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a flaş transfer önerisi!
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