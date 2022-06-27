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Giriş Tarihi: 27.6.2022 08:23

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet alevlendi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet alevlendi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferde durmak bilmiyor. Üst üste transferleri açıklayan bordo mavililer, yüksek maaş talebi nedeniyle görüşmeleri dondurduğu Trezeguet'nin transferinde pazarlıklar yeniden başladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak yüksek maaş talebi nedeniyle görüşmeleri dondurduğu Trezeguet'nin transferinde pazarlıklar yeniden başladı. Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Aston Villa'nın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirildi. Tamamı garanti ücret olmak üzere 2.2 milyon Euro talep eden Mısırlı futbolcuya Trabzonspor, 1.5 milyon Euro'su garanti, 700 bin Euro'su bonus şeklinde yeni bir teklif yaptı. Oyuncunun bu öneriyi düşündüğü, Trezeguet'nin 9 Temmuz'daki kampa yetişmesi için büyük çaba sarf edildiği öğrenildi. Fırtına, yıldız futbolcunun kulübüyle daha önce el sıkışmıştı.

ERHAN UZUNER

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet alevlendi!
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