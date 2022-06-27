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Giriş Tarihi: 27.6.2022 13:08 Son Güncelleme: 27.6.2022 13:14

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'a teklif yaptı mı? Murat Sancak açıkladı

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç’a teklif yaptı mı? Murat Sancak açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Adana Demirspor'da forma giyen genç stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u gündemine almıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çıkan teklif iddiaları üzerine SABAH Spor'a konuştu. Sancak; yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, teklif iddialarını yalanladı. İşte o ifadeleri...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Adana Demirspor'da forma giyen genç stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u gündemine almıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çıkan teklif iddiaları üzerine SABAH Spor'a konuştu. Sancak; yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, teklif iddialarını yalanladı.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

"Tayyip Talha Sanuç için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz resmi bir teklif yok. Beşiktaş'ın 10 milyon TL teklif ettiği iddiaları doğru değil. 10 milyon TL gibi rakamlar hayal ürünü. O rakamlara olmaz bu transfer..."

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç'a teklif yaptı mı? Murat Sancak açıkladı
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