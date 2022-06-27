Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Adana Demirspor'da forma giyen genç stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u gündemine almıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çıkan teklif iddiaları üzerine SABAH Spor'a konuştu. Sancak; yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, teklif iddialarını yalanladı.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

"Tayyip Talha Sanuç için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz resmi bir teklif yok. Beşiktaş'ın 10 milyon TL teklif ettiği iddiaları doğru değil. 10 milyon TL gibi rakamlar hayal ürünü. O rakamlara olmaz bu transfer..."