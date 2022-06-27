Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Rayo Vallecano Radamel Falcao kararını verdi!
Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:22

Son dakika transfer haberleri: Rayo Vallecano Radamel Falcao kararını verdi!

Son dakika transfer haberleri: Rayo Vallecano Radamel Falcao kararını verdi!

Son dakika transfer haberleri: La Liga ekibi Rayo Vallecano Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao ile ilgili kararını verdi. Kolombiyalı yıldız oyuncu oyuncunun geleceği belli oldu.

La Liga ekibi Rayo Vallecano'da yönetim, Radamel Falcao'nun takımda kalacağını açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Radamel Falcao 6 gol attı.

36 yaşındaki futbolcu 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda bütün emekli ve memur maaşları hesaplandı! Fark 2.780 TL'yi aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zam oranı yüzde 40'ın üzerinde geliyor! SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kritik toplantı!
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuzda 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? Bu sene Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN LİSTESİ: 27 Haziran 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA | Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor: 6 il için kırmızı alarm
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...
SON DAKİKA: CHP'li Aykut Erdoğdu'ya şok! Eski eşten videolu intikam
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Rayo Vallecano Radamel Falcao kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA