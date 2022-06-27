Süper Lig için flaş iddia! ’4 büyüklerin hocası...’

Beşiktaş kadrosunu yeniliyor... Giden önemli oyuncular var ama kadroya katılan önemli isimler de oldu. Saiss ve Gedson Beşiktaş'ta ne yapar? Weghorst da imzaya kaldı...

Her yeni transfer beraberinde heyecanını da getirir. Beklenti üst seviyeye çıkıyor. Beşiktaş'ta var olan kadroyla birlikte yeni bir oyun düzeni bulunuyor. Bu transferler mutlaka hocanın sistemine göre gerçekleştiriliyor. Marka olarak 'yapabilir' isimler. Beklentiler de bu yönde. Önemli olan takım enerjisini ve motivasyonunu ortaya çıkartabilmek. Geçen sezon Beşiktaş, şampiyon kadrosu ve ilave ettiği önemli oyuncularla ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı. Yalnızca iyi oyuncuların beraberinde enerjiyi getirmediğini, hayal kırıklıkları yaşattıklarını gördük. Bu yalnızca Beşiktaş için değil, tüm takımlar için geçerli.

"3-4-3 BÜYÜK TAKIM FELSEFESİDİR"

Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a karşı şansı şu an itibari ile nasıl? 3-4-3 sistemi başarıya ulaşacak mı?

Her takımın, herkes kadar sezona başlarken şampiyonluk şansı var. Kadrolar önemli. Oyun karakteri yüksek oyuncu sayısı önemli ve sistemlerin uygulanabilirliği de önemli. Futbolda şunu çok iyi biliyoruz; günü doğru yönetmek en önemli şeylerin başında geliyor. Şampiyonluk uzun bir maraton, Beşiktaş da herkes ne kadar yakınsa o kadar yakın. 3-4-3 sistemi öne doğru çıkarak oynayan bir sistem. Oyuncuların uyum ve birlikte hareket etme kabiliyeti ön plana çıkıyor. Bunu yaparken arkadaki üçlünün hem atletik hem de bire biri iyi oynayan oyuncular olması etkili faktörlerden. Ama genel olarak büyük takım oyun felsefesini içinde barındırıyor.

"TFF PATRON OLDUĞUNU HERKESE HİSSETTİRMELİ"

TFF'de yeni yönetim göreve geldi. Bu yönetime 4 tavsiye hakkınız olsa neler sıralardınız?

Mali kriterleri mutlaka uygulayın. -Uygulama sonrasında ortaya çıkacak sonuçları kulüp ayrımı yapmadan gerçekleştirin. -Maç sonrasında yöneticilerin ilk konu olarak sürekli hakem mazereti ile konuşmalarına karşı önlemler alın. -TFF'nin, futbolun patronu olduğunu her alanda hissettirin.