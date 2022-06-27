Süper Lig için flaş iddia! ’4 büyüklerin hocası...’

Beşiktaş kadrosunu yeniliyor... Giden önemli oyuncular var ama kadroya katılan önemli isimler de oldu. Saiss ve Gedson Beşiktaş'ta ne yapar? Weghorst da imzaya kaldı...
Her yeni transfer beraberinde heyecanını da getirir. Beklenti üst seviyeye çıkıyor. Beşiktaş'ta var olan kadroyla birlikte yeni bir oyun düzeni bulunuyor. Bu transferler mutlaka hocanın sistemine göre gerçekleştiriliyor. Marka olarak 'yapabilir' isimler. Beklentiler de bu yönde. Önemli olan takım enerjisini ve motivasyonunu ortaya çıkartabilmek. Geçen sezon Beşiktaş, şampiyon kadrosu ve ilave ettiği önemli oyuncularla ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı. Yalnızca iyi oyuncuların beraberinde enerjiyi getirmediğini, hayal kırıklıkları yaşattıklarını gördük. Bu yalnızca Beşiktaş için değil, tüm takımlar için geçerli.
"3-4-3 BÜYÜK TAKIM FELSEFESİDİR"
Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a karşı şansı şu an itibari ile nasıl? 3-4-3 sistemi başarıya ulaşacak mı?
Her takımın, herkes kadar sezona başlarken şampiyonluk şansı var. Kadrolar önemli. Oyun karakteri yüksek oyuncu sayısı önemli ve sistemlerin uygulanabilirliği de önemli. Futbolda şunu çok iyi biliyoruz; günü doğru yönetmek en önemli şeylerin başında geliyor. Şampiyonluk uzun bir maraton, Beşiktaş da herkes ne kadar yakınsa o kadar yakın. 3-4-3 sistemi öne doğru çıkarak oynayan bir sistem. Oyuncuların uyum ve birlikte hareket etme kabiliyeti ön plana çıkıyor. Bunu yaparken arkadaki üçlünün hem atletik hem de bire biri iyi oynayan oyuncular olması etkili faktörlerden. Ama genel olarak büyük takım oyun felsefesini içinde barındırıyor.
"TFF PATRON OLDUĞUNU HERKESE HİSSETTİRMELİ"
TFF'de yeni yönetim göreve geldi. Bu yönetime 4 tavsiye hakkınız olsa neler sıralardınız?
Mali kriterleri mutlaka uygulayın. -Uygulama sonrasında ortaya çıkacak sonuçları kulüp ayrımı yapmadan gerçekleştirin. -Maç sonrasında yöneticilerin ilk konu olarak sürekli hakem mazereti ile konuşmalarına karşı önlemler alın. -TFF'nin, futbolun patronu olduğunu her alanda hissettirin.
"REZERV LİG DOĞRU KARAR"
Eski bir futbolcu, kulüplerde önemli görevlerde bulunmuş biri olarak rezerv ligi destekliyor musunuz? Nedir artıları ve eksileri?
Rezerv ligin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelişim dönemindeki oyuncu için en önemli şey oynama devamlılığıdır. Çünkü bu yaşlardaki oyuncularda gelişim böyle sağlanabilir. Geçmiş dönemde gençler ligi olarak bizler seyirci önünde A takım maçları öncesinde oynayarak büyük tecrübeler edinmiştik. En azından şunu biliyoruz; bu ligin de kendine özel seyircisi olacaktır. Ve oyuncuları motive edecektir. Bu motivasyon da gerçekleştirilmek istenen aşamalara da katkı sağlar.
"REKABETÇİ BİR SEZON OLACAK"
4 büyük takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Jorge Jesus, Valerien İsmael ve Okan Buruk… Kısa kısa 4 ismi analiz eder misiniz?
Hepsi büyük camiaların başındalar. Ve bu işin gerçekliğini biliyorlar. İşin temel noktası takımını sezon sonuna kadar yarışın içinde tutmak, şampiyonluk hedefinin getirdiği heyecanı camiasına yaşatmak... Bu dört teknik adam da bazen futbolcu bazen de hoca olarak bunları yaşamış isimler. Büyük camiaların bu konudaki dilini ve beklentilerini biliyorlar. O yüzden hepsi adına rekabetçi bir sezon bekliyorum.
"ASIL SORU F.BAHÇE NE YAPACAK!"
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk sınavını Dinamo Kiev'e karşı verecek. Kurt teknik adamın Lucescu'ya karşı şansı ne kadar sizce?
Uzun dönemli çalışan bir ekipten bahsediyoruz. Her zaman zorlu bir rakiptir Dinamo Kiev. F.Bahçe açısından durum biraz daha yeni hocaya bağlı görünüyor. Yeni bir sistem, anlayış ve eldeki oyuncuların hangileri ile bu sistem oynanacak bunları herkes kadar ben de merak ediyorum. Dinamo Kiev'in ne yapabileceğini aşağı yukarı biliyoruz. Burada beklenti F.Bahçe'nin ne yapacağı yönünde.
"EN İYİ TRANSFERLER SAHADA BELLİ OLUR"
Şu ana kadar yapılan en iyi transfer sizce hangi oyuncu ve neden?
Kağıt üstünde transferlerin performans üzerinden konuşulmasını daha doğru buluyorum. Yıllardan beri sezon başında büyük beklentilerle çok ciddi rakamlar ödenerek getirilen oyuncuların kulüplerde büyük hayal kırıklıkları yanında altından kalkılamaz mali borçlar bırakarak gittiklerini gördük. Bir bölümünü de hâlâ yaşıyoruz. Onun için en iyi transferin değerlendirilmesi için sezon içindeki performansların görülmesi gerekli.