Abdülkerim Bardakcı için çok çarpıcı sözler! "Medyada büyütüldüğü kadar da değil"

"İSTANBUL İYİ GELMİYOR!"

G.Saray'ın ilk transferi, teknik direktör Okan Buruk oldu. Transferlere baktığımız zaman henüz sadece Abdülkerim alındı. Faydalı bir oyuncu ama medyada büyütüldüğü kadar da değil. Okan Buruk, orta sahaya oyunun iki yönünü oynayabilen iki oyuncu istiyor. Bir de santrfor transferi gündeme gelebilir.

Ben Gomis ve Diagne'den fayda sağlanacağına inanmıyorum. Mohamed ilk geldiğinde çok yararlıydı ama sonra fiziki düşüş gösterince katkı veremedi. Bir de tabii 3 büyük takım için gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. O da birçok iyi yabancı futbolcu İstanbul'da üst düzey fiziki yetersizlik yaşıyor. O yüzden de en az 2-3 ay izlemeden performansları hakkında çok iyimser yorum yapmamak lazım.

Trabzonspor, Larsen dışında genç futbolculara yöneldi, ileriye dönük doğru hamlelerdi. Ben iki veya üç nokta transfer daha yapacakları görüşündeyim.