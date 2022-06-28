Abdülkerim Bardakcı için çok çarpıcı sözler! "Medyada büyütüldüğü kadar da değil"

Transfer sezonuna giren Süper Lig ekipleri hamlelerini yapmaya başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş flaş imzalar attırmaya devam ediyor. SABAH Spor Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, usta yazar Ömer Üründül cevapladı
Dört Büyük takımın transferleri hakkında yorumunuz nedir? F.Bahçe, ligimizde oynamış iki oyuncu aldı. Abdülkerim Bardakcı, G.Saray'ı seçti. Beşiktaş Saiss'i kadrosuna kattı. Trabzonspor ise genç takviyeler yaptı. Hamleler doğru mu?
F.Bahçe kariyerli bir hoca ile işe başladı. İki yeni transfer yapıldı. Bruma önceden bildiğimiz bir kanat forveti. Geride kalan zamanda olgunlaştı. Geçen sezon da PSV'de oldukça fazla forma şansı buldu. Lincoln ise Rize'ye geldiğinde çok gençti. O zamandan tarzını hatırlamıyorum ama gelişme sağlamış. Duran topları iyi kullanıyor ve oyunun iki yönünü iyi oynuyor. Beşiktaş'ta İsmael üçlü defans sistemine inandığı için stoper transferleri önemli.
Saiss'i birkaç kez izledim. Hırslı ve savaşçı bir oyuncu. Gedson Fernandes geldi orta sahaya. Josef ile birlikte orta alanın ortasında etkili bir pres gücü ve devamlılık olacak. Weghorst henüz netlik kazanmadı ama bizim lig için önemli bir pivot santrfor. Beşiktaş'ın bir sağ kanada, ikinci bir stopere ve bir orta saha transferine ihtiyacı var.
"İSTANBUL İYİ GELMİYOR!"
G.Saray'ın ilk transferi, teknik direktör Okan Buruk oldu. Transferlere baktığımız zaman henüz sadece Abdülkerim alındı. Faydalı bir oyuncu ama medyada büyütüldüğü kadar da değil. Okan Buruk, orta sahaya oyunun iki yönünü oynayabilen iki oyuncu istiyor. Bir de santrfor transferi gündeme gelebilir.
Ben Gomis ve Diagne'den fayda sağlanacağına inanmıyorum. Mohamed ilk geldiğinde çok yararlıydı ama sonra fiziki düşüş gösterince katkı veremedi. Bir de tabii 3 büyük takım için gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. O da birçok iyi yabancı futbolcu İstanbul'da üst düzey fiziki yetersizlik yaşıyor. O yüzden de en az 2-3 ay izlemeden performansları hakkında çok iyimser yorum yapmamak lazım.
Trabzonspor, Larsen dışında genç futbolculara yöneldi, ileriye dönük doğru hamlelerdi. Ben iki veya üç nokta transfer daha yapacakları görüşündeyim.
"BURUK SAKİN OLMAK ZORUNDA"
Okan Buruk, Galatasaray'da başarılı olabilir mi? Teknik direktörlüğünü beğeniyor musunuz? Eğer başarısız olursa Fatih Terim tekrar göreve getirilir mi?
Okan Buruk futbolculuk döneminde bana göre mükemmel bir orta saha oyuncusuydu. Devamlılık, yüksek tempo, etkili pres, adam eksiltme, asist ve golcülük... Bünyesinde bunların hepsi vardı. Teknik direktörlük dönemine gelince de Akhisar'da bir kupa şampiyonluğu var ki bu çok önemli. Sonra da Başakşehir'i lig şampiyonu yaptı. Tabii ki büyük takımların başında teknik direktörlük yapmak hiç kolay değil. Bunun zorlukları olacaktır. Ama Okan Buruk bana göre iyi bir performans gösterecektir. Okan kardeşime bir tavsiyem var; saha kenarında biraz daha sakin olmalı. Çünkü maç içinde mutlaka çok kısa da olsa belli bir bölüm sinirsel olarak ipleri koparıyor. Fatih Terim, Türkiye'nin en önemli teknik direktörüdür. G.Saray için de ayrı bir olaydır. Onun için Terim her zaman gündemdedir.
"KİEV İPUÇLARINI YENİ ALACAĞIZ"
Fenerbahçe iki hazırlık maçı oynadı. Aldığı sonuçlardan öte oynadığı futbol, oyun kurgusu ve kadro tercihleri için yorumunuz ne olur?
Bu hazırlık maçları daha bir şey ifade etmiyor. Hoca, takımı tanımaya çalışıyor. Bence bundan sonraki aşamada yapılacak hazırlık maçları Kiev maçı öncesi bize daha fazla ipucu verecektir.
"KORİDORLARI UNUTMAYIN"
TFF, gözlemcilerin maça gitmemesi projesi üzerinde çalışıyor. Bir gözlemcinin karşılaşmayı büroda yani VAR odasında izlemesi doğru bir uygulama olur mu?
Bu konu uzunca tartışılabilir. Gözlemci tribünde bulunduğu yerden tam olarak olayları izleyemeyebilir. Önünde televizyon kamerası olsa da VAR odasındaki kadar titiz inceleme yapılamaz. Ben yanlış bir uygulama olarak görmüyorum açıkçası. Ama mutlaka koridorlarda ve saha içinde de özel temsilcilerin bulunması kaçınılmaz bir olay.
"HERKES RAKAMA RAZI OLDU"
Türkiye Süper Ligi için TFF, yayıncı kuruluşla iki yıl daha anlaşma imzaladı. Rakam 2.2 milyar TL. Neden ligimizin ekonomik değeri yükseleceği yerde aşağı düşüyor?
Bu durum normal olarak futbolumuzun kalitesiyle ilgili. Son senelerde kime sorsanız ligde oynanan futboldan mutlu değil. Bunun içine bir de yönetimlerin sürekli karşılıklı atışması, hakem olayları ve ağır eleştiriler eklenince iş 'futbol bir oyundur' felsefesinin dışına çıktı. Böyle olunca da tabii ki marka değeri düştü. Bu yüzden de bu rakama herkes razı olmak mecburiyetinde kaldı.
"GÜCÜN YOKSA SEN DE YOKSUN"
Türkiye'nin genç stoperleri genelde yurt dışında oynuyor ve büyük takımlarımız Avrupa'daki temsilcilerimizi transfer etmek istiyorlar. Abdülkerim'e ise 4 büyük takım birden teklif yaptı. Türkiye'de neden yeni stoperler yetişmiyor?
Yalnız stoperler için değil bütün bölgeler için gençlerde beklediğim çıkışı göremiyorum. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi çabuk deneyim kazanamıyorlar. Bilhassa büyük takımlardaki gençler oynama şansını zor buluyorlar. Bir de bizde şöyle bir kanı var; daha çok deneyim kazanacak. Böyle bir şey dünyada yok. Mbappe kaç yaşında dünya yıldızı oldu. Barcelonalı Gavi 17 yaşında milli takımda oynadı. En önemli nokta; gençler idmanlar dışında mutlaka kas geliştirme çalışmalarına ciddi ağırlık vermeliler. Kas gücün yeterli olmazsa günün futbolunda teknik kapasite bir şey ifade etmiyor.
"BU SEZON GERİLİM ARTAR"
Bir şampiyonluk adayınız var mı? Varsa neden?
Bu sezonun geçen sezon gibi olmayacağı görüşündeyim. Geçen sezon başından beri Trabzonspor'un bu işi yalnız götüreceği belli olmuştu. Ben hatta ligin 14. haftasında Trabzonspor'u kutlamıştım. Ama bu sene öyle olmayacak. Daha mücadeleci bir lig izleyeceğiz. Bu da yaşanan gerilimi daha da artıracaktır.
"ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMAYIZ"
Siz federasyon başkanı olsanız sürekli eleştiri altındaki hakemlerin bu sezon başarılı olması için nasıl bir önlem paketi hazırlardınız?
Hakem olayları bizde çok uzun senelere dayanıyor. Özellikle büyük takım baskısı işi zorlaştırıyor. Bunu düzeltmek zor. Hakemlerin standart, cesur yönetimleriyle bu baskı en aza iner. Ama yine Avrupa'da hakemlerin en çok konuşulduğu ligin bizim ligimiz olduğu gerçeği de değişmez.Son dakika: Dünya Arda Güler'i konuşuyor! O listede 4. sırada...