JOAO MARIO

Cenk Ergün'ün listesindeki en zorlu ancak en üstteki aday Joao Mario... Inter, West Ham, Lokomotif Moskova serüvenlerinden sonra ülkesine dönen ve Benfica ile anlaşan 29 yaşındaki orta saha, Okan Buruk'un da en çok istediği isim.