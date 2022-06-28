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Giriş Tarihi: 28.6.2022 07:48 Son Güncelleme: 28.6.2022 07:56

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 4 dünya yıldızı birden! Erden Timur ve Cenk Ergün imza için yola çıktı...

SUAT UMURHAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 4 dünya yıldızı birden! Erden Timur ve Cenk Ergün imza için yola çıktı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı teknik adamın işaret ettiği iki yönlü orta saha için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, mevcut orta sahasını tamamen değiştirmek için masada. Taylan-Berkan ikilisi ile beklentinin uzağında kalan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk’un ‘çift yönlü orta saha’ planı çerçevesinde 4 ismi yakın takibe aldı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki yıldızlar ve transfere dair son gelişmeler...

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile birlikte orta sahadaki ikiliyi değiştirmek üzere yola çıkarken çok sayıda isim de masada. Sarı-kırmızılılar, oyunu çift yönlü oynayacak oyuncular üzerinde yoğunlaştı.

Avrupa'da temaslarda bulunan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Cenk Ergün, İstanbul'a dönerken başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile durum değerlendirmesi yaptı.

Erden Timur ile Cenk Ergün, translerleri noktalamak için tekrar yurt dışı seferine çıkacak.

İşte Galatasaray'ın listesindeki 4 orta saha adayı;

JOAO MARIO

Cenk Ergün'ün listesindeki en zorlu ancak en üstteki aday Joao Mario... Inter, West Ham, Lokomotif Moskova serüvenlerinden sonra ülkesine dönen ve Benfica ile anlaşan 29 yaşındaki orta saha, Okan Buruk'un da en çok istediği isim.

Merkez orta saha ve forvet arkası olarak da forma giyen tecrübeli oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Aslan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Benfica'yı ikna etmeye çalışırken oyuncu da İstanbul'a gelmeye hazır.

WILLIAM CARVALHO

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Angola asıllı Portekizli oyuncu, Real Betis ile yol ayrımında. Sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan 30 yaşındaki orta saha için Portekiz basınına göre G.Saray'ın teklifi ezeli rakibi F.Bahçe'den çok daha iyi.

Real Betis cephesi ise 2018'de Sporting'den 16 milyon Euro bonservis bedeli ile aldığı oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Aslan'ın bu noktadaki hedefi 3 milyon Euro'luk bir ücretle oyuncuyu kadroya katabilmek.

ARTURO VIDAL

Inter'in Şilili yıldızı da Aslan'ın gündemindeki orta saha oyuncularından. Kulübünden ayrılmak isteyen ancak 1 yıl daha kontratı bulunan Vidal'ın yaşı ise (35) G.Saray yönetiminin en çok takıldığı nokta.

Sarı-kırmızılılar 1 yıllık sözleşme ile işi bitirmek isterken Inter'in bonservis istemesi halinde bu transfer suya düşecek. Aslan'ın oyuncuya teklifi ise yıllık 3 milyon Euro.

CHEIKHOU KOUYATE

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Senegalli oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor. İmza ücretini düşürmek ve 2 yıllık kontrat ile masada olan sarıkırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 4 dünya yıldızı birden! Erden Timur ve Cenk Ergün imza için yola çıktı...
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