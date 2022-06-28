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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:31

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota Onur Bulut! Resmi girişim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da rota Onur Bulut! Resmi girişim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Mert Müldür transferi çıkmaza girerken, rota Kayserisporlu Onur Bulut'a çevrildi. Sarı kırmızılı takım, sağ bek bölgesini yerli bir isimle doldurmak için Onur Bulut'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da sağ bek arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılar'ın planı bu mevkiyi Türk bir futbolcu ile güçlendirmek.

Hürriyet'in haberine göre; Mert Müldür için Sassuolo'nun kapısını çalan yönetim, İtalyan ekibinin 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi sonrası alternatiflere yöneldi.

Galatasaray, Kayserispor'dan Onur Bulut için resmi temaslara başlayacak.

28 yaşındaki futbolcunun Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.

Onur Bulut geçen sezon Kayserispor forması ile 41 maçta 1 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota Onur Bulut! Resmi girişim...
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