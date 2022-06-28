Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da rota Onur Bulut! Resmi girişim...

Galatasaray'da sağ bek arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılar'ın planı bu mevkiyi Türk bir futbolcu ile güçlendirmek.
Hürriyet'in haberine göre; Mert Müldür için Sassuolo'nun kapısını çalan yönetim, İtalyan ekibinin 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi sonrası alternatiflere yöneldi.
Galatasaray, Kayserispor'dan Onur Bulut için resmi temaslara başlayacak.
28 yaşındaki futbolcunun Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.
Onur Bulut geçen sezon Kayserispor forması ile 41 maçta 1 gol 8 asistlik performans sergilemişti.