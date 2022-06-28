Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Tanguy Ndombele bombası!

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın geleceğini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sezon boyunda skor katkısı yapamayan oyuncuyu Okan Buruk imza töreninde topun ağzına koymuştu. Buruk, "Galatasaray orta sahası oyunu çift yönlü oynayıp skor katkısı yapmalı" diyerek Taylan Antalyalı'ya aba altından sopa göstermişti.

TAYLAN ANTALYALI'NIN GALATASARAY MACERASI BİTİYOR MU?

Sezon boyunca Galatasaraylı taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalan Taylan Antalyalı'nın 2022-23'te hamle oyuncusuna dönüşmesi beklenirken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Taylan Antalyalı'nın Sarı-Kırmızılılardaki akıbetini de tayin edebilecek o transferin detayları...

AVRUPA'NIN KONUŞACAĞI TRANSFERDE SONA DOĞRU

Orta sahaya oyunun çift yönünü oynayabilecek en az 1 takviye yapmak isteyen Galatasaray, Takvim'in haberine göre Tanguy Ndombele transferinde büyük bir aşama kaydetti. Tottenham ile transferde el sıkışan Cimbom, oyuncuyu ikna turlarını ise sürdürüyor.

60 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2019-20 sezonu başında Tottenham'a tam 60 milyon euro karşılığında transfer olan Tanguy Ndombele, 2021-22'nin ara transfer döneminde 6 aylığına Lyon'a kiralanmıştı. İngiliz ekibi, 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Taylan Antalyalı'nın formasını kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)