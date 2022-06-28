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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:38

Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor'dan Lorenzo Callegari hamlesi! Sona gelindi...

Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor’dan Lorenzo Callegari hamlesi! Sona gelindi...

Son dakika transfer haberleri: Francesco Farioli Alanyaspor ile yeni sezona sükseli bir giriş yapmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan teknik adam, flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Alanyaspor, PSG altyapısında yetişen ve Francesco Farioli'nin ısrarla istediği Lorenzo Callegari'yi transfer etmek üzere.

Francesco Farioli yeni sezonda hedefi Avrupa kupaları olarak belirledi. Alanyaspor ile 2022-23'e iyi bir giriş yapmak isteyen Francesco Farioli transferde de sağlam adımlar atıyor.

FRANCESCO FARİOLİ İSTEDİ ALANYASPOR İŞİ BİTİRİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Francesco Farioli'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, PSG altyapısında yetişen ismi transfer ediyor. Francesco Farioli'nin talebi doğrultusunda Lorenzo Callegari'de sona gelindi.

Fransız muhabir Loic Tanzi'nin haberine göre Alanyaspor kulübü, PSG altyapısında yetişen Lorenzo Callegari'yi 3 haftalık denemeye aldı. Geçer not alması halinde 24 yaşındaki isimle sözleşme imzalanacak.

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Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor'dan Lorenzo Callegari hamlesi! Sona gelindi...
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