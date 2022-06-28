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Giriş Tarihi: 28.6.2022 06:56 Son Güncelleme: 28.6.2022 07:11

Son dakika transfer haberleri: Emre Mor'un transferi bitti! İşte alacağı maaş ve bonservisi...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika transfer haberleri: Emre Mor’un transferi bitti! İşte alacağı maaş ve bonservisi...

Son dakika transfer haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma göz kırpan Emre Mor, transferin de gözde isimlerinden biri oldu. Süper Lig ve İtalyan takımlarının takibinde olan milli futbolcunun transferini Süper Lig devi bitirirken, ödenecek bonservis ve alacağı maaş belli oldu. İşte transfere dair tüm detaylar...

Transfer döneminin gözde isimlerinden Emre Mor, hem Süper Lig hem de Avrupa'dan birçok takımın ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı.

İtalyan ekipleri Fiorentina ve Torino başta olmak üzere birçok teklif alan Emre Mor için VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

"1-2 YIL DAHA OYNARSA DÜNYA YILDIZI OLUR"

Hurma açıklamasında, "Kaç paraya verirsek verelim Emre'yi hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Bizde 1 ya da 2 yıl daha oynarsa buradan dünya yıldızı olarak gidecektir. Becerebilirsek becereceğim. Becermeye de çalışıyorum.

Çeşitli fonlar araştırıyorum ki kadromda tutabilir miyim diye. Yapamazsam diye de gelen teklifleri değerlendiriyorum" demişti.

MUTLU SONA FENERBAHÇE ULAŞTI

Ancak milli futbolcu için diğer tüm takımlara göre daha ısrarcı olan Fenerbahçe, transferi bitirdi ve Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin Euro olacak.

Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.

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Son dakika transfer haberleri: Emre Mor'un transferi bitti! İşte alacağı maaş ve bonservisi...
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