"1-2 YIL DAHA OYNARSA DÜNYA YILDIZI OLUR"

Hurma açıklamasında, "Kaç paraya verirsek verelim Emre'yi hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Bizde 1 ya da 2 yıl daha oynarsa buradan dünya yıldızı olarak gidecektir. Becerebilirsek becereceğim. Becermeye de çalışıyorum.