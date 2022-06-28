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Giriş Tarihi: 28.6.2022 08:27

Trabzonspor Trezeguet'yi bitiriyor! İmza an meselesi...

Trabzonspor Trezeguet’yi bitiriyor! İmza an meselesi...

Şampiyon Trabzonspor, kadrosunu daha da güçlendirmek adına bir hamle daha yapmak istiyor. Hücumdaki gücünü artırmak isteyen Bordo-mavili takım, Başakşehir'de oynadığı yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trezeguet'i bitirmek üzere. İşte transferin detayları...

Trabzonspor, bir haftadır menajeri Christian Emile üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü Trezeguet transferinde mutlu sona çok yakın. Bordo-mavililerin son olarak önerdiği 1.5 milyon Euro garanti + 700 bin Euro bonus içeren teklifini düşünmek için süre isteyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yönetime olumlu dönüş yaptığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine Aston Villa ile bonservis ücretini konuşmak için yeniden temas kuran Karadeniz ekibinin, İngiliz ekibi ile de anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Nwakaeme'nin yerine düşünülen Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a imza atması artık an meselesi…

Geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Medipol Başakşehir forması giyen başarılı oyuncu, Süper Ligde 13 maçta 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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Trabzonspor Trezeguet'yi bitiriyor! İmza an meselesi...
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