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Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:57 Son Güncelleme: 29.6.2022 10:17

Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi daha! İstanbulspor'un oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı istedi...

Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha! İstanbulspor’un oyuncusu Emrecan Uzunhan’ı istedi...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer hamlelerini yapmaya devam ediyor. Genç oyunculara da önem veren yönetim, İstanbulspor'un oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Spor Toto 1. Lig'de 21 maça çıkan Emrecan, 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.

Yerli bir stoper takviyesinde kararlı olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan için girişimlere başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat devreye girerek yakın arkadaşı olan sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Sarıalioğlu'ndan 21 yaşındaki savunmacıyı istediği kaydedildi.

İstanbulspor yönetiminin, altyapısından yetişen oyuncu için bonservis ve sonraki satıştan pay beklentisi içinde olduğu ve taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içinde sağlanacağı ifade edildi. Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'de 21 maça çıkan Emrecan, 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.

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Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi daha! İstanbulspor'un oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı istedi...
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