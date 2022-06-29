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Giriş Tarihi: 29.6.2022 07:02 Son Güncelleme: 29.6.2022 07:03

Enes Ünal dünya devine gidiyor! 25 milyon Euro...

Enes Ünal dünya devine gidiyor! 25 milyon Euro...

Golleriyle İspanya’yı kasıp kavuran 25 yaşındaki milli golcü Enes Ünal için Fiorentina ve Liverpool’un ardından İtalyan devi Juventus da kadrosuna katmak istiyor. Torino ekibi, Getafe ile iletişime geçerek Enes hakkında bilgi alırken, milli futbolcuyu Dusan Vlahovic'in yanına ikinci forvet olarak düşünüyor.

La Liga'da geride kalan sezonda Getafe'de yıldızını parlatan Enes Ünal, Avrupa'yı peşine taktı. İspanyol basınından Cope'de yer alan habere göre; Fiorentina ve Liverpool'un ardından İtalyan devi Juventus 25 yaşındaki milli oyuncuyu gündemine aldı. Torino ekibi, Getafe ile iletişime geçerek Enes hakkında bilgi alırken, milli futbolcuyu Dusan Vlahovic'in yanına ikinci forvet olarak düşünüyor. 40 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için İspanyollar 25 milyon Euro civarında teklif bekliyor. Milli santrfor, geçen sezon çıktığı 37 karşılaşmada 16 gole imzasını atarken 1 asist yaptı.

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Enes Ünal dünya devine gidiyor! 25 milyon Euro...
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