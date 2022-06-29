Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Rıdvan Yılmaz transferinde son durum ne? Menajeri açıkladı
Giriş Tarihi: 29.6.2022 12:18

Son dakika Beşiktaş haberleri: Rıdvan Yılmaz transferinde son durum ne? Menajeri açıkladı

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Rıdvan Yılmaz transferinde son durum ne? Menajeri açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar arayışlarını sürdürürken, Rıdvan Yılmaz transferine dair yeni haberler gelmeye başladı. Transferinin henüz açıklanmamasıyla ilgili menajeri Nejdet Ergezen, SABAH Spor'a konuştu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar arayışlarını sürdürürken, Rıdvan Yılmaz transferine dair yeni haberler gelmeye başladı.

Transferinin henüz açıklanmamasıyla ilgili menajeri Nejdet Ergezen, SABAH Spor'a konuştu.

Ergezen yaptığı açıklamada, "Rıdvan Yılmaz transferinde Beşiktaş ile Frankfurt arasında şu anda ödeme planlaması üzerine görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PEŞİN İSTİYOR

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini peşin almak isterken, Frankfurt ise bu ücreti taksitler halinde ödemek istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam için kritik gün! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: İşte zam senaryoları
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
SON DAKİKA: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı zam oranı netleşti! 2022 emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Kargoda büyük tuvalet şoku! Kamera kayıtlarını izleyen aile şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Rıdvan Yılmaz transferinde son durum ne? Menajeri açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA