Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar arayışlarını sürdürürken, Rıdvan Yılmaz transferine dair yeni haberler gelmeye başladı.
Transferinin henüz açıklanmamasıyla ilgili menajeri Nejdet Ergezen, SABAH Spor'a konuştu.
Ergezen yaptığı açıklamada, "Rıdvan Yılmaz transferinde Beşiktaş ile Frankfurt arasında şu anda ödeme planlaması üzerine görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ PEŞİN İSTİYOR
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini peşin almak isterken, Frankfurt ise bu ücreti taksitler halinde ödemek istiyor.