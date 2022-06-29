Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollarını ayırıyor!
Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:55

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollarını ayırıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İsmail Çipe ile yollarını ayırıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da altyapıdan yetişen kaleci İsmail Çipe'nin geleceği için karar verildi. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırıyor...

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe hakkında gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimde hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılarda sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail Çipe ile yollar ayrıldı. Çipe'ye kulüp bulması için izin verildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

3 FARKLI TAKIMA KİRALANDI

2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.

Son dakika: Arda Turan'dan dikkat çeken Sergen Yalçın itirafı! "Bana telefon açtı..."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor!
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam için kritik gün! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: İşte zam senaryoları
Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2022 SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplaması gerçekleşti!
Kargoda büyük tuvalet şoku! Kamera kayıtlarını izleyen aile şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollarını ayırıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA