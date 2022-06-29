Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İsmail Çipe ile yollarını ayırıyor!

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe hakkında gelişme yaşandı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimde hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılarda sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail Çipe ile yollar ayrıldı. Çipe'ye kulüp bulması için izin verildi.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.
3 FARKLI TAKIMA KİRALANDI
2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.