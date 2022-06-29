Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 29.6.2022 13:15

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı ve ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet, denge ve core çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı ve ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet, denge ve core çalışmaları yapıldı.

Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Trabzonspor'da Hamsik'in ardından geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Stefano Denswil de Trabzon'a geldi. Saha kenarında teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Hollandalı oyuncu, takımla çalışmalara başlayacak.

Bu arada, bordo-mavili futbolcuların bir bölümü sağlık kontrollerinden geçti.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücrete zam oranı netleşiyor! SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz zammı için masada!
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı netleşti!
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Kargoda büyük tuvalet şoku! Kamera kayıtlarını izleyen aile şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA