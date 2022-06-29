Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! 3 yıl sonra...

Yusuf Yazıcı'nın akıbetiyle ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia orta atıldı. CSKA Moskova'da müthiş bir 6 ay geçiren milli futbolcu, Lille'e dönmüştü. Ligue 1 ekibinin planları arasında yer almayan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'e dönebileceği belirtildi.

YUSUF YAZICI İÇİN FLAŞ İDDİA

CSKA Moskova'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Yazıcı, Lille'e geri dönmüştü. Fransız ekibinin yeni sezon planları arasında yer almayan oyuncu için geçtiğimiz günlerde PSG iddiası ortaya atılmıştı.

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Yusuf Yazıcı için son iddia ise yine Fransız basınından geldi. Deneyimli ismin Trabzonspor'a geri dönebileceği haberleri ülke basınında geniş yankı buldu. Habere göre Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bordo-Mavililer, Yusuf Yazıcı'yı kiralamak istiyor.

YUSUF YAZICI GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Haber detayında Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve resmi adımların atılması halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı. Yusuf Yazıcı Trabzonspor formasıyla 100 maça çıkıp 22 gol, 21 asistlik performans sergilemişti.