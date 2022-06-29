Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı bombası! 3 yıl sonra...
Giriş Tarihi: 29.6.2022 13:56 Son Güncelleme: 29.6.2022 13:59

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı bombası! 3 yıl sonra...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı bombası! 3 yıl sonra...

Son dakika transfer haberleri: Sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da tamamlayan Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönmek istediği öne sürüldü.

Yusuf Yazıcı'nın akıbetiyle ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia orta atıldı. CSKA Moskova'da müthiş bir 6 ay geçiren milli futbolcu, Lille'e dönmüştü. Ligue 1 ekibinin planları arasında yer almayan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'e dönebileceği belirtildi.

YUSUF YAZICI İÇİN FLAŞ İDDİA

CSKA Moskova'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Yazıcı, Lille'e geri dönmüştü. Fransız ekibinin yeni sezon planları arasında yer almayan oyuncu için geçtiğimiz günlerde PSG iddiası ortaya atılmıştı.

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Yusuf Yazıcı için son iddia ise yine Fransız basınından geldi. Deneyimli ismin Trabzonspor'a geri dönebileceği haberleri ülke basınında geniş yankı buldu. Habere göre Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bordo-Mavililer, Yusuf Yazıcı'yı kiralamak istiyor.

YUSUF YAZICI GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Haber detayında Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve resmi adımların atılması halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı. Yusuf Yazıcı Trabzonspor formasıyla 100 maça çıkıp 22 gol, 21 asistlik performans sergilemişti.

Son dakika Trabzonspor haberi: Trezeguet, Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı! İmzaya geliyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam oranı netleşiyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplanıyor
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı netleşti!
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Kargoda büyük tuvalet şoku! Kamera kayıtlarını izleyen aile şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı bombası! 3 yıl sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA