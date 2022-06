Trabzonspor yöneticisi Şemsetdin Hancı’dan yeni sezon için iddialı şampiyonluk açıklaması!

Şemsetdin Hancı, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne yaptığı açıklamada, şampiyonluk ipini göğüsledikleri geçen sezon her alanda doğru adımlar attıklarını dile getirdi.

Geçen sezon camia olarak kenetlendiklerini ve beraber hareket ettiklerine dikkati çeken Hancı, "Müthiş bir kenetlenme ile yolumuza devam ettik. Sahada kalan bir anlayışla hareket ettik ve yolun sonunda da mutlu tabloyu çizdik. Kimse bizi saha dışına çekemedi. Bundan sonrası için de şampiyonluklar gelecektir. Yeter ki biz içeride dağılmayalım, birlikteliğimizi kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Hancı, elde ettikleri şampiyonluğun yeni başarıların yolunu açtığına vurgulayarak, "Hatta bu yıl sahada çok daha rahat olacağız diye düşünüyorum. Tecrübe edinmiş olarak yol alacağız. O sulardan, o fırtınalardan karaya ulaştık. Camiadaki birliktelik kaybolmadığı sürece bu böyle devam edecek. Bu vesileyle Trabzonspor taraftarının ne kadar fazla olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bizim büyüklüğümüz kazandığımız şampiyonlukla ortaya çıkmadı. Biz 40 yıl da şampiyon olmasak büyük bir camiayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıldan daha rahat şampiyon olabiliriz"

Her takımın sezon öncesi daha iyisini yapmak için yola çıktığını belirten Hancı, şunları kaydetti:

"Takımlardan 4'ü zaten şampiyonluğa odaklanmış kadrolar kurarak yola çıkıyorlar. Ama finalinde kazanan bir takım oluyor. Kazanmanız için her şeyi kendinize göre doğru yapmanız da doğru sonuç vermeyebiliyor. Kadronuz çok iyi olabilir ama talihsizlikler, sakatlıklar ve bunların sonucunda da kırılganlıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar futbola dair şeyler. Ancak biz şanslıyız çünkü iyi bir teknik ekibe sahibiz, iyi bir kadromuz var. Biz şu anda doğruları yaptığımıza inanıyoruz. İçeride çok parçalanma yaşamazsak aynı başarıyı 1-2 hatta 3 yıl üst üste domine edeceğimize inanıyorum. Hatta geçen yıldan daha rahat şampiyon olabiliriz. Sadece hata yapmayalım, sadece yönetimsel değil camia olarak birbirimize düşmeyelim. Herkes aynı yolda kenetlenmeye devam ederse aynı başarılı sonuçları alacağımıza inanıyorum. Sadece bu yılın özelinde değil, gelecek yıllarda da bu işi domine ederiz."

"En büyük hedef ikinci yıldızı takmak"

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör Abdullah Avcı ile mükemmel bir iletişim içinde olduğunu ve bu şekilde sportif anlamda süreci iyi yönettiklerinin altını çizen Hancı, şunları kaydetti:

"Başkanımız sporun içinden gelen bir isim, biz de onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Asbaşkanımız ise kulübümüzün ihtiyacı olduğu her an yanında ve büyük katkılar sağlıyor. Trabzonspor camiası bunları asla unutmamalı. Şampiyonluk yaşayan bir takım olarak Trabzonspor'un artık bundan sonrası için her anlamda daha rahat olacaktır. Oyuncularımız şampiyonluk tecrübesi yaşadı. O güven ve rahatlık yeni sezonda da mutlaka sahada karşılığını bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak Şampiyonlar Ligi ve yeni sezonda gereksiz harcamalar yapmadan kulübün kendi gerçekleri ile hareket etme konusunda da özen göstereceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sezon hem cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğu için şampiyonluk daha da anlamlı elbette. Biz de aynı anlayış ve yol haritasıyla önümüze bakıp hedefe odaklanacağız. 9. şampiyonluğun ardından 10. şampiyonluk ve 2. yıldızımızı takmak en büyük hedefimiz olacak."

Hancı, uzun bir zaman kulübün, camianın içinde olduğunu da hatırlatarak, "Öncesinde Sadri Şener başkanımız, sonraki diğer yönetimde bulunan arkadaşlarımız, hepsinde camiaya yakındık. Problemlerin ya da yaşadığımız kırılganlıkların hepsinin neler olduğunu iyi biliyorduk. Biz geldiğimizde zaten belli bir düzen kurulmuştu açıkçası, sistem işliyordu. Hatalardan ders alınmış, ne yapmamız gerektiğini bilen bir camia, taraftar, yönetim, basın, hepsi bir bütün halinde hareket etti. Şahsi ego ve menfaatlerini bir tarafa bıraktığınızda sonuç alınabilir olduğunu görmüş olduk. Biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyduk, mutlu olduk. Taraftar da olsaydım benim için aynıydı. Şampiyon olan takımın yöneticisi olmak tabii ki gurur verici. Yarın çoluğumuza çocuğumuza, ailemize bırakabileceğimiz en güzel miras da bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ertuğrul Bank'ımız olduğu için sorun yok"

Şu ana kadar bütün ödemeleri gününde yaparak yollarına devam ettiklerini anlatan Hancı, "Şu ana kadar orada bir aksama olmadı, bundan sonra da olmaz. Yönetimden destek olan arkadaşlarımız var, dışardan da destekler oluyor ve Ertuğrul Bank'ımız (Ertuğrul Doğan) orada olduğu için çok sorun yok. Sağ olsun kulüpten desteğini hiç esirgemiyor. Ona da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hiçbir Trabzonlu onun yaptıklarını unutmasın. Yönetimdeki arkadaşlar, herkes katkı sunmaya çalışıyor. Trabzonsporlu iş insanlarımız da kulübümüzün yanında olsunlar. Zira iyi takım iyi paralarla oluyor. Trabzonspor sadece bir günü ya da yılı kurtarmayla değil uzun vadede kendini çevirebilir, döndürebilir bir konuma gelmelidir." ifadelerini kullandı.

"Finansal olarak kulübün geleceği açık"

Hancı, kalıcı proje anlamında çalışmalar içinde olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl bizden öncesi bu kulübü buraya sağlıklı ve büyük bir kulüp şeklinde taşımışlarsa biz de görevimizi tamamladığımızda bayrağı devrederken oraya geldiklerinde 'Yarına nasıl uyanacağız?' şeklinde değil de 'Allah razı olsun, bize bu şekilde bıraktılar.' desinler diye çalışıyoruz. Finansal olarak kulübün geleceğini açık görüyorum. Gerçekten zor bir dönem. Gelirler lira ile, özellikle yayın gelirleri azaldı. Buna karşın sporcu ödemeleri dövizle. Tek avantajımız bankalarla ilgili yapılandırmalarımızın lirayla olması. Onunla ilgili dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Sadece bize değil bütün kulüplere bu imkanı sundu. Bugün kulüpler yaşıyorsa bunda Berat Albayrak'ın yapmış olduğu anlaşmanın çok büyük önemi var."