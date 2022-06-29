Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Haji Wright için kulübü SonderjyskE'ye Hull City ve Trabzonspor'dan teklif geldiğini açıklayan oyuncunun menajeri Evren Şahin, bordo-mavililerin masada daha güçlü olduğunu söyledi.

Şahin, "Antalyaspor'un satın alma opsiyonu vardı ancak bunu kullanmadı. Sonrasında teklif yapıldı ancak kulüp kabul etmedi. Trabzonspor ve Hull City'den resmi teklif geldi. Trabzonspor'un teklifi masada daha güçlü" dedi. 24 yaşındaki ABD'li golcünün talep ettiği bedel ile Fırtına arasında 200 bin Euro'luk bir fark kaldığı öğrenildi.

VESTEL'LE 3 YIL DEVAM

Trabzonspor forma göğüs sponsoru Vestel'le 3 yıllık yeni bir anlaşma yaptı. KAP'a yapılan açıklamada forma, diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında yıllık 33 milyon TL artı KDV alınacağı belirtildi. Sonraki sezonlarda TÜFE ortalamasına göre fiyatın artacağı, Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre de ekstra bonuslar alınacağı belirtildi.



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