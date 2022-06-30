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Giriş Tarihi: 30.6.2022 07:52

Fenerbahçe'de Gustavo krizi yaşanıyor! Tüm talepleri geri çevirdi

Fenerbahçe’de Gustavo krizi yaşanıyor! Tüm talepleri geri çevirdi

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Luiz Gustavo krizi yaşanıyor. 4 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor. Ülkesinden Botafogo takımıyla masaya oturan Gustavo için yönetim teklifi beklemeye aldı.

Fenerbahçe'de 4 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Luiz Gustavo, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor. 1 yıl daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero, önce sözleşmeyi feshetmek istemediğini bildirdi. Ardından maaşında indirim talebinde bulunan kulübe olumsuz yanıt verdi. Deneyimli oyuncuya takım arayan sarı-lacivertliler, ülkesinden Botafogo ile masaya oturdu. Brezilya kulübü, Gustavo'ya talip olurken şartları, "Bonservis vermeyiz, ayrıca maaşının en fazla yarısını öderiz" şeklinde belirledi. Fenerbahçe ise bu teklifi beklemeye aldı.

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Fenerbahçe'de Gustavo krizi yaşanıyor! Tüm talepleri geri çevirdi
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