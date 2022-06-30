Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe şampiyonluk hedefiyle sahaya indi
Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:45

Göztepe şampiyonluk hedefiyle sahaya indi

DHA
Göztepe şampiyonluk hedefiyle sahaya indi

Spor Toto Süper Lig'den geçen sezon küme düşme acısı yaşayan Göztepe, sahaya indi. Yeni sezonda hedefini 1'inci Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar 2022-2023 sezonun ilk çalışmasını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devretme konusunda Sports Republic şirketiyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılarda göreve getirilen teknik direktör Turgay Altay da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu olmak 2 senelik sözleşme imzalayan Altay, oyuncularla ve tesis personeliyle tanıştıktan sonra çalışmalara başladı. Teknik adam sorununu çözen Göz-Göz'de dış transfer çalışmaları da başladı.

Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı olan Roberto Gagliardi, Göztepe için İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland'in 24 yaşındaki Kosovali stoperi Arbenit Xhemali ve İtalyan temsilcisi Citta Di'nin yine 24 yaşındaki orta sahası Obinna Mamah ile anlaşma sağladı. İki futbolcunun da hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Göztepe ilk idmanını ise genç ağırlıklı oyunculardan kurulu kadrosuyla gerçekleştirdi. Transferin gözde isimlerinden olan ve satılması gündeme gelen kaptan Halil Akbunar da takımla çalışmalarda yer aldı. Adı Westerlo'yla anılan Halil'in durumunun önümüzdeki haftalarda netleşeceği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
Survivor All Star’da finale kalan yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi, finale kim ve hangi yarışmacılar çıktı?
Survivor Final 2022 geri sayım başladı! Survivor şampiyonu kim oldu, ne kazanacak? ACUN ILICALI AÇIKLADI!
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
Lise taban puanları açıklandı mı? MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi!
Emekli maaşı zam oranı hesaplandı! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret için 'Kademeli' formül! Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam haberini verdi: Temmuz zammı ve asgari ücrete zam ile yeni maaş ne kadar olacak?
Son dakika: Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş
Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Adem'in nişanlısı bakın kim çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe şampiyonluk hedefiyle sahaya indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA