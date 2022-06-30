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Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:16 Son Güncelleme: 30.6.2022 14:26

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Muleka'dan kötü haber! Yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a Muleka’dan kötü haber! Yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Forvet transferine öncelik veren ve Wout Weghorst'u bitirmek üzere olan Beşiktaş, bir yandan da geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynayan Jackson Muleka için çalışmalarını sürdürüyordu. Kongolu futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Muleka'nın yeni takımı belli oldu. İşte transferin detayları...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve dün İstanbul'a gelerek dedikoduları alevlendiren Jackson Muleka'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Başarılı forvet, dün sosyal medya hesabından İstanbul'da paylaşımlar yaptı. Kongolu futbolcu daha sonra, Vodafone Park'ta oynadığı maçlardan fotoğraflar paylaştı.

Muleka'nın bu hareketi, transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı ancak başarılı futbolcu sürpriz bir karar verdi.

A Spor'da yer alan habere göre 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley ile anlaştı.

Kongolü futbolcunun birkaç gün içersinde İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Muleka'nın bu kararının ardından Beşiktaş'ın farklı alternatiflere yöneleceği ve Weghorst transferini birkaç gün içerisinde resmileştireceği ifade edildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez fileleri havalandırdı ve 4 asist yaptı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Muleka'dan kötü haber! Yeni takımı...
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