Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve dün İstanbul'a gelerek dedikoduları alevlendiren Jackson Muleka'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Başarılı forvet, dün sosyal medya hesabından İstanbul'da paylaşımlar yaptı. Kongolu futbolcu daha sonra, Vodafone Park'ta oynadığı maçlardan fotoğraflar paylaştı.
A Spor'da yer alan habere göre 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley ile anlaştı.
Kongolü futbolcunun birkaç gün içersinde İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Muleka'nın bu kararının ardından Beşiktaş'ın farklı alternatiflere yöneleceği ve Weghorst transferini birkaç gün içerisinde resmileştireceği ifade edildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez fileleri havalandırdı ve 4 asist yaptı.