Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş’ın genç yıldızını alıyor...

Avrupa kupaları öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen şampiyon Trabzonspor, transfer sezonuna hızlı girmiş ve Denswil, Eren Elmalı, Larsen ve Doğucan Haspolat'ı transfer etmişti.
GÜVEN YALÇIN'IN BONSERVİSİ SONA ERDİ
Kadrosunu derinleştirmek isteyen Abdullah Avcı, transfer listesini yönetime sundu. Hocanın raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın için bir hamle yaptı.
2021 yılında yarım sezon İtalya Serie B takımı Lecce'de oynayan Güven için yine İtalya Serie B'den Genoa takımının da talip olduğu iddia edilmiş ve oyuncunun görüşme yapacağı ifade edilmişti. Geride bıraktığımız sezonda 30 maçta forma giyen 6 gol ve 3 asist katkısında bulundu.
HAJI WRIGHT İÇİN EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN
Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Haji Wright'ın menajerinden Trabzonspor'u umutlandıran açıklama geldi. Evren Şahin, oyuncusuna SonderjyskE kulübüne Hull City ve Trabzonspor'dan teklif geldiğini, en ciddi öneriyi Bordo-Mavililer'in yaptığını söyledi. Aradaki farkın 200 bin Euro olduğu öğrenildi.