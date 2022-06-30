Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'ın genç yıldızını alıyor...
Giriş Tarihi: 30.6.2022 13:18 Son Güncelleme: 30.6.2022 14:02

Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'ın genç yıldızını alıyor...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş’ın genç yıldızını alıyor...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi için play-off oynayacak olan şampiyon Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Bordo-mavili takım Beşiktaş ile anlaşamayan Güven Yalçın flaş bir hamle yaparak oyuncuyla görüşme gerçekleştirecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Avrupa kupaları öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen şampiyon Trabzonspor, transfer sezonuna hızlı girmiş ve Denswil, Eren Elmalı, Larsen ve Doğucan Haspolat'ı transfer etmişti.

GÜVEN YALÇIN'IN BONSERVİSİ SONA ERDİ

Kadrosunu derinleştirmek isteyen Abdullah Avcı, transfer listesini yönetime sundu. Hocanın raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın için bir hamle yaptı.

Beşiktaş'ta istenilen performans gösteremeyen ve kadroda düşünülmeyen Güven Yalçın için bir hamle yapan Trabzonspor, golcü oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

2021 yılında yarım sezon İtalya Serie B takımı Lecce'de oynayan Güven için yine İtalya Serie B'den Genoa takımının da talip olduğu iddia edilmiş ve oyuncunun görüşme yapacağı ifade edilmişti. Geride bıraktığımız sezonda 30 maçta forma giyen 6 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

HAJI WRIGHT İÇİN EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN

Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Haji Wright'ın menajerinden Trabzonspor'u umutlandıran açıklama geldi. Evren Şahin, oyuncusuna SonderjyskE kulübüne Hull City ve Trabzonspor'dan teklif geldiğini, en ciddi öneriyi Bordo-Mavililer'in yaptığını söyledi. Aradaki farkın 200 bin Euro olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Asgari ücret belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak: Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı için 3'lü formül masada!
Survivor All Star’da finale kalan yarışmacılar belli oldu! Survivor kim elendi, finale kim kaldı, hangi yarışmacılar?
Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, büyük ödülü kim kazandı? Survivor 2022 şampiyonu belli oluyor!
Emekli maaş zammı enflasyon oranının üstünde geliyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
Lise taban puanları 2022: MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi belli oldu mu?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyeleri ödemeler belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
SON DAKİKA: Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de! Bakan Koca'dan açıklama! Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'ın genç yıldızını alıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA