Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş’ın genç yıldızını alıyor...

2021 yılında yarım sezon İtalya Serie B takımı Lecce'de oynayan Güven için yine İtalya Serie B'den Genoa takımının da talip olduğu iddia edilmiş ve oyuncunun görüşme yapacağı ifade edilmişti. Geride bıraktığımız sezonda 30 maçta forma giyen 6 gol ve 3 asist katkısında bulundu.