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Giriş Tarihi: 1.7.2022 15:53 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:02

Galatasaray'da Erden Timur’un Arda Turan planı ortaya çıktı! SABAH Spor açıklıyor

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Galatasaray’da Erden Timur’un Arda Turan planı ortaya çıktı! SABAH Spor açıklıyor

Galatasaray’da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur, Arda Turan’ı Florya teknik ekibinin içinde görmek için kolları sıvadı.

Başkan Dursun Özbek'in seçim sürecinde önemli kozu olan Erden Timur göreve gelir gelmez Arda Turan'la temasa geçerek sportif direktörlük teklifini götürdü. Milli oyuncu bu teklife sıcak bakarken, Başkan Özbek ise onay vermedi.

Erden Timur, Başkan Özbek'in olumsuz görüş belirtmesi üzerine bu kez Arda Turan'ı teknik ekibe monte etmek istedi. Timur, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu Okan Buruk'un yardımcı hocaları arasına katılması konusunda teklif götürdü.

Teklife sıcak bakan Arda Turan, Timur'dan bu konuda 4 Temmuz'a kadar süre istedi. Arda Turan'ın transfer çalışmaları ve oyuncular konusunda da Erden Timur'a destek olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da Erden Timur’un Arda Turan planı ortaya çıktı! SABAH Spor açıklıyor
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